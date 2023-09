Ein schlammiges Vergnügen: Mud Masters in Wassertrüdingen

Wenn sich mehrere Hektar an Wald und Feldern am Stadtrand in eine große Schlammgrube inklusive Parcours verwandeln und sich Jung und Alt glückselig im Matsch wälzen, dann sind die Mud Masters wieder in Wassertrüdingen angekommen. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr lockte der Hindernislauf erneut mehrere Tausend Sport- und Schlammwillige in die rund 6.000-Einwohner-Stadt im Landkreis Ansbach.

Teamgeist statt Wettkampf

Was sie daran reizt? "Teamgeist, sportlicher Ehrgeiz und einfach nur Gaudi", schreit eine junge Frau, während sie ihre Freunde aus einer Schlammgrube herauszieht. "Ohne sich gegenseitig zu helfen, kommt man hier nicht weit", ergänzt ein älterer Läufer. Statt Konkurrenz und Wettkampf zählen auf dem Parcours Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung. Die Herausforderungen werden zusammen gemeistert. Ob als Familie, unter Freunden, Kollegen oder als Verein. Aber auch Fremde ziehen sich gegenseitig aus dem Dreck.

Adrenalin und Spaß als Antriebskraft

Laut Veranstalter André Skwortsow aus den Niederlanden ist das Erfolgsrezept eine Mischung aus drei Komponenten: Herausforderung, Spaß und Zusammenarbeit. "Wenn es keine Challenge gibt, ist man nicht so zufrieden, wenn man ins Ziel einläuft". Außerdem verbinde jeder mit dem Hindernislauf seine persönlichen Ziele, so Skwortsow.

Für das Vater-Sohn-Duo, Harald und Luis Thum, ist das zum Beispiel die perfekte Familienunternehmung, während Mutter und Tochter beim Shoppen sind. Alexander Kamm, der in Wassertrüdingen Personal Trainer von Beruf ist, nutzt das Event nicht nur, um fit zu bleiben, sondern vor allem auch als Teambuilding-Maßnahme. Sein Schützling Luan Kieper möchte wiederum die Kraft seines Willens austesten. Der 17-Jährige ist beidseitig gelähmt und will den Lauf trotz seiner Behinderung schaffen: "Es geht mir darum zu zeigen, dass ich trotz dieser Einschränkung genauso gut sein kann wie alle anderen."

Strecken für Anfänger und Profis

Robben, Kriechen, Springen – dafür eignet sich das angemietete Gelände in Wassertrüdingen besonders gut, so der Veranstalter. Die große Wald- und Feldfläche biete ausreichend Platz für abwechslungsreiche Parcours und Strecken, sowohl für Anfänger als auch für Profis. Von der Familien-Variante mit drei Kilometern Länge bis hin zum Marathon stehen den Teilnehmern je nach Belieben unterschiedliche Distanzen und Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Die Palette an Hindernissen beinhaltet alles, von rutschigen Schlammgruben über enge Tunnel bis hin zum "Execution"-Turm mit Falltür ins trübe Nass.

Wassertrüdingen ideal für Sport- und Festivalstimmung

Nicht nur die hügelige Waldlandschaft biete sich für das Abenteuer-Event an. Auch die zentrale Lage in Bayern und die große Parkfläche begünstigten den Standort Wassertrüdingen, sagt Skwortsow. Der Gastronomie und Hotelbranche bringt die Veranstaltung nach Angaben der Organisatoren mehr Umsätze. Obwohl das Mud-Masters-Team größtenteils aus den Niederlanden kommt, packen hier auch Aushilfskräfte aus dem Landkreis mit an.

Absprachen mit Förstern und Ökologen

Die Planung des eintägigen Events beginnt schon Monate im Voraus. Dann sprechen sich der Veranstalter, die Eigentümer des Geländes, Ökologen und Förster über umweltfreundliche Durchführungsmöglichkeiten ab. "Wir wählen gemeinsam aus, auf welchen Strecken gelaufen werden darf und wo wir Gruben ausbuddeln können", sagt Skwortsow. Nach dem Lauf bauen die Veranstalter das Gelände wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Um alle Teilnehmer gut zu verteilen, starten die Läufe gestaffelt alle 20 Minuten in kleineren Gruppen mit etwa 250 Personen. "So gibt es keine Peaks, wie zum Beispiel bei Konzerten oder in Fußballstadien."

Sport und Festivalstimmung mit Schmutzfaktor

Die Mud Masters sind nach eigenen Angaben Europas größte Hindernislauf-Serie. Sie kommen aus den Niederlanden und sind vor allem in Norddeutschland verbreitet. Die Idee für den Hindernislauf im Matsch komme aus dem Militär, heißt es von den Organisatoren. Die Übungen aus dem Wehrdienst mit einer Festivalatmosphäre zu kombinieren, sei die Idee für die ersten Mud Masters in Amsterdam 2012 gewesen. "Der Unterschied zur Bundeswehr war, dass wir ein Bierzelt am Ziel hatten", so Skwortsow.

Heute geht das Konzept der matschigen Hindernisläufe weltweit bei vielen Veranstaltungen auf – auch in Wassertrüdingen. Erschöpft, nass, dreckig, aber stolz und zufrieden laufen die diesjährigen Mud Masters ins Ziel ein. Für einige von ihnen steht jetzt schon fest, dass sie auch nächstes Jahr wieder dabei sind.