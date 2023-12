"Ein Brett zum EM-Auftakt" in München 2024 für die DFB-Elf

Julian Nagelsmann und die Nationalmannschaft erwischten bei der Auslosung für die Heim-EM eine machbare Gruppe: Es geht zum Auftakt in München gegen Schottland, dann folgen Duelle gegen Ungarn und die Schweiz. Nach einer langen Autofahrt durch das Schneechaos im Süden Deutschlands hatte es Bundestrainer Nagelsmann rechtzeitig zur Auslosung nach Hamburg geschafft - und ist zufrieden mit dem Ergebnis.

"Keine Todesgruppe" für Deutschland

"Das ist keine Todesgruppe, aber es gibt keine wirklich schlechten Gegner", sagte Nagelsmann: "Das ist eine interessante Gruppe, in der wir uns natürlich durchsetzen wollen." Er freue sich vor allem auf das erste Spiel gegen die Schotten: "Das wird ein Brett zum Auftakt, aber ein schönes Brett." Die Schotten hätten "tolle Fans, das wird ein schöner Auftakt in München".

Sportdirektor Rudi Völler war ebenfalls zufrieden, warnte aber auch: "Wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwelche Gegner nicht respektieren oder auf die leichte Schulter nehmen. Die Zeiten sind vorbei."

Ungemütliche Gegner Ungarn und die Schweiz

Gegen Ungarn spielt die Nationalmannschaft am 19. Juni in Stuttgart. Zuletzt hatte sich die DFB-Elf gegen das Team von Trainer Marco Rossi mehrmals schwergetan. Bei der EM 2021 und in der Nations League gab es eine Niederlage und zwei Unentschieden. "Ich habe einige Spieler aus Ungarn trainiert und weiß, was die Spieler da können. Das ist eine Mannschaft, die einen sehr interessanten Fußball spielt", sagte Nagelsmann zum zweiten Gruppengegner.

Zum deutschen Abschluss der Gruppenphase geht es am 23. Juni in Frankfurt gegen die Schweizer. Auch gegen die Schweiz kam die DFB-Elf zuletzt in der Nations League nicht über ein Unentschieden hinaus (3:3 und 1:1). Über die Schweiz sagte Nagelsmann: "Das ist ein kleines Derby gegen den direkten Nachbarn. Das hatten wir zuletzt gegen Österreich auch, da haben wir nicht so gut ausgesehen. Gegen die Schweiz wollen wir besser aussehen."

Daran kann Nagelsmanns Auswahl allerdings erst im März wieder arbeiten. Dann wird die EM-Vorbereitung fortgesetzt - mit Testspielen gegen die Niederlande und in Frankreich.