EM 2024: DFB-Elf trifft auf Ungarn, Schottland und die Schweiz

In Hamburg wurden die Vorrundengruppen der Fußball-Europameisterschaft 2024 ausgelost. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft auf Ungarn, Schottland und die Schweiz.

EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland

Das DFB-Team bestreitet das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München (gegen Schottland), darauf folgen die Vorrundenpartien am 19. Juni in Stuttgart (gegen Ungarn) und am 23. Juni (gegen die Schweiz) in Frankfurt.

So läuft die Euro 2024

Die EM in Deutschland wird mit 24 Mannschaften in sechs Gruppen mit je vier Teams gespielt. Die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die vier besten der sechs Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.

Zweite Ticketphase startet am Montag

Schon jetzt ist das Interesse an der EM riesig. Am Montag startet bereits die zweite Bewerbungsphase für Eintrittskarten. Die Europäische Fußball-Union stellt den Fans der bisher qualifizierten Teams insgesamt eine Million Tickets zur Verfügung.