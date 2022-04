EHC München gewinnt erstes DEL-Finalspiel

Der EHC München geht also in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung. Bereits am Sonntag (1.5., 15.15 Uhr) sehen sich beide Teams in München wieder.

München dreht die Partie am Ende zu Gunsten des EHC

Dank einer furiosen Aufholjagd hat der EHC das erste Finalspiel für sich entschieden. Binnen fünf Minuten machten die Münchner ein 0:3 wett.

"Wir haben Moral bewiesen. Wir haben schon vor dem Rückstand Riesenchancen gehabt. Wir haben uns einfach nicht aufgegeben." Konrad Abeltshauser, EHC München

Nach dem Fehlstart schockte der Doppelpack von Patrick Hager (30./32. Minute) und der Ausgleich von Benjamin Smith (35.) die Gastgeber. Zachary Redmond (55. Minute) schoss die Münchner vor 10 015 Zuschauern zum Erfolg. Zunächst hatten Kevin Clark (12.), Zachary Boychuk (15.) und Leo Pföderl (21.) für einen nur scheinbar beruhigenden Vorsprung der Berliner gesorgt, die das Spiel im zweiten Abschnitt aus der Hand gaben.