Lochners Triple-Triumph: Der "ewige Zweite" auf der Überholspur

Kündigt sich da etwa ein Machtwechsel im Bobsport an? Zumindest hat Johannes Lochner alle drei Weltcup-Rennen der neuen Saison im chinesischen Yanqing gewonnen und im Dauerduell mit Olympiasieger Francesco Friedrich ein klares Zeichen gesetzt. Lochner siegte auch am Sonntag im Viererbob vor dem Italiener Patrick Baumgartner mit 0,32 Sekunden Vorsprung und dem drittplatzierten Friedrich.

Lochner kämpft gegen Ruf des "ewigen Zweiten"

Der Ruf des "ewigen Zweiten", der Lochner spätestens seit seinen beiden Silber-Medaillen bei Olympia 2022 nachhängt, scheint langsam zu verklingen. Ausgerechnet auf eben jener olympischen Bahn triumphierte Lochner teils deutlich vor der Konkurrenz, auch Friedrich fand an diesem Wochenende kein Mittel gegen den 33-Jährigen. Für Lochner war es der erste Weltcup-Sieg im Vierer seit Januar 2020.

Gemeinsam mit seinen Anschiebern Georg Fleischhauer, Florian Bauer und Joshua Tasche konnte sich Locher sogar einen Patzer am Start erlauben. Dank seiner idealen Fahrlinie und der hohen Endgeschwindigkeit lag er nach dem ersten Lauf am Sonntag dennoch in Führung. Friedrich, der Lochner bei Olympia an gleicher zweimal geschlagen hatte, kam mit der Bahn nicht so gut zurecht und war am Ende deutlich langsamer.

Das frühe Ausrufezeichen des Berchtesgadeners Lochner dürfte dem erfolgsverwöhnten und ehrgeizigen Sachsen Friedrich eine Warnung sein. Doch bis zur Heim-WM in Winterberg sind es noch 91 Tage und damit viel Zeit für Friedrich, seinen Status als Dominator zurückzuerlangen. Die nächste Chance gibt es Anfang Dezember bei der zweiten Weltcup-Station im französischen La Plagne.

