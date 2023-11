Gecancelt - zu starker Wind macht Abfahrt der Frauen unmöglich

Die Rennen auf der "Gran Becca", die vom Gletschergebiet oberhalb des Schweizer Ortes Zermatt hinunter ins italienische Cervinia führt, sind ein Prestigeobjekt des umstrittenen Weltverbandspräsidenten Johan Eliasch. Kritik hatte es bereits im Vorfeld gegeben: Denn die in großer Höhe gelegene Strecke gilt als windanfällig, das Wetter im November als instabil.

Schlechte Wetterbedingungen verhindern Start

Der Wind lies die Premiere am Matterhorn nun auch im achten Versuch platzen. Nach bislang insgesamt sieben Absagen kann die für Sonntag geplante Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia ebenfalls nicht stattfinden. Grund dafür waren wie am Vortag die schlechte Wetterbedingungen. Das gab der Weltverband FIS bekannt.

Starker Wind machte einen Start unmöglich. Auf der Strecke hätten die Speedfahrerinnen zwei Sprünge zu bewältigen, was bei den aktuellen Bedingungen allerdings zu gefährlich wäre.

Premiere bei Männern und Frauen ausgefallen

Bereits im vergangenen Jahr waren jeweils zwei Abfahrten für die Frauen und Männer wegen Schneemangels ausgefallen. Auch am vergangenen Wochenende fielen zwei Starts der Männer starkem Wind und zu viel Schnee zum Opfer.