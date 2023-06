Bundestrainer Flick nimmt sich Hoeneß zum Vorbild

"Wenn ich nie Ruhe in den Laden bekomme …"

Flick will dies "auch bei uns" im Nationalteam: "Wenn ich nie Ruhe in den Laden bekomme, kann ich auch nicht erwarten, dass eine Mannschaft eine gewisse Stabilität hat", erklärte er. Seit dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar steht die DFB-Elf in der Kritik und befindet sich ein Jahr vor dem Beginn der Europameisterschaft in Deutschland noch immer im Neuaufbau.

Als Bundestrainer sei er dafür da, "dass ich die Mannschaft schütze". Mit Blick auf die vielen Herausforderungen bis zum EM-Start sogar "eher noch mehr". Öffentliche Kritik sei für Flick "in aller Regel nicht mein Weg. Wir sagen den Spielern intern ganz genau, was wir erwarten und was wir nicht erwarten."

Deutliche Kritik an Niklas Süle

Im Fall von Abwehrspieler Niklas Süle widersprach sich Flick aber selbst: "Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig. Aber ich finde, er lässt noch einiges liegen." Deutliche öffentliche Kritik am BVB-Verteidiger.