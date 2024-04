Deutschen Handballerinnen gelingt wichtiger Sieg für Olympia

16 Jahre ist es her, dass Deutschland zuletzt eine Frauen-Auswahl im Handball zu Olympischen Spielen geschickt hat. Diese lange Durststrecke soll nun enden. Bei einem Ausscheidungsturnier werden zwei Tickets vergeben. Für Deutschland ist es die letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele 2024 zu qualifizieren.

Gut für den Deutschen Handballbund: Das Ausscheidungsturnier, bei dem neben Deutschland auch Slowenien, Paraguay und Montenegro teilnehmen, findet in Neu-Ulm statt. Mit dem heimischen Publikum will sich die Handball-Nationalmannschaft "Dieser Traum erfüllen", wie Co-Kapitänin Emily Bölk vor dem Spiel gegen Slowenien erklärte. Die mehr als 4.000 Zuschauer in Neu-Ulm boten die passende Kulisse für den starken Auftakt.

Starke DHB-Keeperin Filter hält den Sieg fest

So gelang der erste Schritt in Richtung Paris 2024. Deutschland zeigte eine souveräne Vorstellung und konnte sich gegen Slowenien mit 31:25 (17:14) durchsetzten. Die DHB-Auswahl verschaffte sich in der ersten Halbzeit einen komfortablen drei-Punkte-Vorsprung. In der zweiten Hälften ging es hin und her, doch das Polster hielt sich - bis Deutschland sechs Minuten vor dem Ende durch starke Paraden von Torfrau Katharina Filter (12 Paraden) endgültig ihren Gegnerinnen enteilen konnte.

Sechs Punkte würde sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch nicht mehr nehmen lassen, denn auch die Offensive traf zuverlässig. Linkshänderin Julia Maidhof zeigte sich besonders treffsicher. Mit 9 Toren war sie die beste Werferin des Abends. Am Samstag wartet gegen Montenegro (13. April, ab 14 Uhr bei sportschau.de im Livestream) die nächste schwierige Aufgabe, ehe es zum Abschluss des Turniers gegen Paraguay (Sonntag, 14. April, ab 13.20 Uhr bei sportschau.de im Livestream) geht. Maidhof hatte daher auch einen Wunsch, den sie noch in der Halle in Richtung Neu-Ulmer Fans loswerden wollte: "Danke für die geile Stimmung. Kommt am Wochenende alle wieder".