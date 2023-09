Der FC Bayern präsentiert sich in bester Wiesn-Laune

Beim traditionellen Wiesnbesuch des FC Bayern ging es dieses Jahr deutlich entspannter zu als letztes Jahr. Da herrschte beim Rekordmeister um den damaligen Coach und neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie die Ex-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nach einer 0:1-Pleite gegen den FC Augsburg eher schlechte Laune. Diesmal prosteten sich die Bayern-Stars nach dem 7:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum im Kreise der Familien gerne zu.

Kane & Co. kamen in traditioneller Tracht mit Lederhose, Weste und Janker, die Partnerinnen präsentierten schicke Dirndl. Auf dem Weg in die Wiesn Schänke winkten die Profis einigen Fans zu und hielten für die obligatorischen Fotos eine Maß Bier in die Höhe. "Die Spieler wissen alle, dass sie in den nächsten Tagen wieder spielen müssen", bemerkte Vereinspräsident Herbert Hainer zum möglichen Bierkonsum.

Kane mahnt: "Dürfen nicht zu viel feiern"

"Ich will so viel wie möglich von dem Fest aufsaugen", hatte Kane für seine Wiesn-Premiere mit dem deutschen Rekordmeister angekündigt. "Es hat große Tradition." Erstmals als Bayern-Trainer ist auch Thomas Tuchel auf dem Oktoberfest dabei. "Leckeres Essen ist immer gut, und traditionelles Essen ist herzlich willkommen", sagte der 50-Jährige.

Vor allem Kane hatte sich nach seinem ersten Dreierpack in der Liga ein kräftiges Prosit verdient. "Wir dürfen nicht zu viel feiern, weil wir Dienstag ein Pokalspiel haben", sagte der 30 Jahre alte Engländer. Dann spielen die Münchner beim Drittligisten Preußen Münster (live in der Radioreportage ab 20.45 Uhr).