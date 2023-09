Müller nach 100. Champions-League-Sieg: "Bin noch nicht fertig"

Erst ab der 87. Minute durfte Thomas Müller beim Champions-League-Auftakt gegen Manchester United mitwirken und dafür sorgen, dass der 100. Sieg in der Königsklasse für Müller persönlich unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Da stand es noch 3:1 für die Münchner. Nach einer verrückten Schlussphase mit drei weiteren Treffern war der 4:3-Jubiläumssieg für Müller aber verbrieft.

Nur noch Casillas und Ronaldo vor Müller

Müller ist damit erste dritte Fußballer, der so viele Siege im höchsten europäischen Wettbewerb aufweisen kann. Nur Iker Casillas (101 Siege mit Real Madrid und FC Porto) und Cristiano Ronaldo (115 Siege mit Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin) stehen noch vor dem Münchner.

Müller über Champions-League-Jubiläum: Verrückt lange Zeitreise

Nach der Partie wollte der 34-Jährige dieser Zahl dann keine zu hohe Bedeutung bemessen. "Wenn man ein bisschen melancholisch und historisch werden will, ist das natürlich wunderbar. Wenn man zurückschaut, ist das eine verrückt lange Zeitreise, die ich hier in der Champions League verbringen darf", so Müller am Mittwochabend, der klarstellte: "Aber wir sind hier noch nicht fertig und ich auch nicht, von daher ist es nur eine Durchgangsstation."

Dabei hätte Müller sein Jubiläum beinahe noch gekrönt. In der Nachspielzeit grätschte er in eine flache Hereingabe des erneut überzeugenden Mathys Tel und setzte den Ball an den rechten Pfosten. Es wäre das 4:2 gewesen. Das fiel wenige Sekunden später durch den angesprochenen Franzosen.

Müller sieht "komisches Spiel von A bis Z"

Gegen Manchester United erwischte der FC Bayern einen schwierigen Beginn, fand zweitweise überhaupt nicht ins Spiel: "Der Start ins Spiel war nicht optimal, das muss man ganz klar so ansprechen", so Müller. Generell sei es ein "komisches Spiel von A bis Z" gewesen, gab der Jubilar in den Katakomben der Arena zu Protokoll. "Das kann auch 6:1 ausgehen und vielleicht kann Man United übers Spielgeschehen hinweg noch ein Tor machen", so Müllers Einschätzung, der wie eingangs erwähnt, den Großteil der Partie von der Bank verfolgen musste.

Mit seiner Jokerrolle hatte er aber keine Probleme: "Wir haben so viele gute Spieler im Kader. Wir sehen ja auch, dass wir immer mit Energie reinkommen", so Müller. Es sei "wichtig, dass die ganze Truppe funktioniert und ich hab insgesamt ein gutes Gefühl und da gehör ich natürlich auch dazu".

Mehr Tore als Henry und Zlatan

15 Siege fehlen Müller noch, um mit Rekordhalter Ronaldo aufzuschließen. Der Portugiese spielt mittlerweile in Saudi-Arabien. Eine Rückkehr in die europäische Königsklasse scheint ausgeschlossen. Doch selbst im unrealistischen Fall, dass der FC Bayern in der Champions League in dieser Saison alle seine Spiele gewänne, würde am Ende zwar der Champions-League-Titel, nicht aber der Siegrekord für Müller stehen. 12 Spiele hat der FC Bayern noch maximal in dieser Champions-League-Saison. In der kommenden Spielzeit könnte Ronaldos 115 Siege aber fallen. Weder Müller noch seine Teamkollegen hätten wohl irgendetwas dagegen.

Müller würde diesen Erfolg vermutlich wieder mit einem Scherz kommentieren. So wie er es bei seinen zahlreichen anderen Rekorden ebenfalls gemacht hat. Mit Mit 33 Trophäen ist Thomas Müller der deutsche Fußballspieler mit den meisten Titeln, hält mit zwölf deutschen Meisterschaften den Bundesligarekord, ebenso mit seinen 164 Torvorlagen in Deutschlands höchster Spielklasse - und wurde dort auch am häufigsten ausgewechselt. An den Torrekord von Ronaldo wird Müller allerdings wohl nicht mehr herankommen. Dort thront der Portugiese mit 140 Treffern einsam an der Spitze. Mit 53 Toren liegt Müller als bester Deutscher auf Rang sieben und hat damit auch Legenden wie Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic und Filippo Inzaghi. Auf Ruud van Nistelrooy fehlen ihm noch drei Tore. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er auch ihn einholt.