Der 37. München Marathon - die FAQs

Am 8. Oktober fällt der Startschuss für den 37. München Marathon. Die Läuferinnen und Läufer haben vom Start bis ins Ziel 42,195 Kilometer zu bewältigen. Los geht es um 9 Uhr im Olympiastadion.

Die Streckenrekorde

Der aktuelle Streckenrekord des Kenianers Philimon Kipchumba aus dem Jahr 2022 liegt bei 2:07:28 Stunden. Landsfrau Agnes Keino triumphierte im vergangenen Jahr in 2:23:26 Stunden und hält die Kurs-Bestzeit der Frauen.

Die Teilnehmer

Etwas mehr als 4.300 Athletinnen und Athleten nahmen im vergangenen Jahr am München Marathon teil. Für 2023 sind bislang bereits 5.005 Läuferinnen und Läufer gemeldet. Damit liegt er in der Top-5 der teilnehmerstärksten Marathon-Veranstaltungen in Deutschland. Die Kosten für eine Starterlaubnis liegen zwischen 130 und 139 Euro, je nach Meldezeitpunkt. Gestartet wird ab 9 Uhr. Das Teilnehmerfeld wird nach Leistungsniveau in verschiedene Gruppen eingeteilt – entscheidend hierfür ist die angepeilte Laufzeit, die man bei Anmeldung angeben musste.

Die Spitzengruppe

In der Spitzengruppe wird sicherlich Sebastian Hendel (LG Braunschweig) zu finden sein. Als Debütant war er vor einem Jahr im Olympiastadion als Vierter ins Ziel gelaufen. Seine Münchner Zeit von 2:10:37 Stunden ist nach wie vor seine Bestzeit. Am Sonntag will er den nächsten Schritt machen und unter 2:10 Stunden erreichen. Zu den stärksten Konkurrenten zählen zwei kenianische Läufer: Der Vorjahresfünfte Edwin Kimaiyo, seine Bestzeit liegt bei 2:09:12 Stunden und Newcomer Cosmas Kiplimo, der bei seinem ersten internationalen Rennen vor knapp einem Jahr auf Anhieb unter 2:10 Stunden (2:09:44) gelaufen war.

Auch bei den Frauen führen zwei kenianische Läuferinnen die Startliste an. Caroline Jepchirchir geht mit einer Bestzeit von 2:26:11 Stunden ins Rennen. Landsfrau Tecla Chebet war mit einer Zeit von 2:27:18 Stunden zuletzt nur knapp über eine Minute langsamer unterwegs.