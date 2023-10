Erster Start beim München Marathon: Der Countdown läuft

Wenn ich morgens in meiner Küche den ersten Kaffee trinke, wenn ich am Mittag die nächste Portion Nudeln verspeise oder am Abend die Snacks hole, mein Blick geht immer in Richtung Kühlschrank. Denn dort hängt seit ein paar Tagen mein "Marathon-Mantra". Zehn Zeilen pure Motivation. In großen Buchstaben stehen dort Sätze wie "Pace halten", "Nicht stressen lassen" oder "Ins Ziel kommen".