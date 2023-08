München Marathon - Hitze und Regen sorgen für Trainingsstress

Sommerhitze sorgt für schwere Beine

Als ich nach zwei Stunden und 46 Minuten endlich am Ziel war, waren meine Beine so schwer und mein Schultergürtel irgendwie steif. Mit einem Durchschnittstempo von sechs Minuten pro Kilometer war ich langsamer als geplant. Das lag sicherlich an der sommerlichen Hitze und dem stetigen Anstieg. In diesem Moment war ich sehr froh, dass mir noch gute zwei Monate zur Vorbereitung bleiben.

Laufband statt Outdoor-Training

Apropos Hitze: Das Wetter spielt mir zur Zeit nicht in die Karten. Mal ist es zu warm und dann wieder zu nass. Um bei hohen Temperaturen Körperwärme abzuführen, leitet der Körper Blut von den Muskeln zur Haut ab. Die Sauerstoffzufuhr ist geringer, man wird schneller müde.

Regen hingegen kann ganz angenehm und auch erfrischend sein. Doch ein Gewitter gilt es zu vermeiden. Konsequenz der letzten Woche: Das Laufband im gut klimatisierten Fitnessstudio ist mein neuer bester Freund.