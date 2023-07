München Marathon - das erste Mal 42,195 Kilometer

Am 8. Oktober steht München wieder im Zeichen des Marathons. BR24Sport überträgt den Laufklassiker live im BR Fernsehen und im Stream. Mittendrin diesmal: BR24-Sport-Reporterin Sina-Felicitas Wende, die in ihrem Tagebuch alle zwei Wochen von der Vorbereitung berichtet: Sie will zum ersten Mal einen Marathon meistern.

Guten Morgen! Es ist 08.46 Uhr - und damit starten wir mit einem Problem in diesen, äh, Sonntag. Eigentlich wollte ich - vorbildlich - zwei Stunden vor dem Start noch was essen und mich auf meinen ersten Long Run vorbereiten.

Doch stattdessen habe ich zu lange geschlafen und mir bleiben nur noch 14 Minuten bis zum Start. Klar, ich bin mein eigener Boss, könnte starten wann ich will. Aber heute soll es heiß werden. Sprich: Je früher ich loslege, desto besser.

Der erste "Long Run" - 23 Kilometer stehen auf dem Programm

In elf Wochen findet der Marathon statt und mein Plan ist, heute 23 Kilometer zu laufen. Start in München, Ziel ist die S-Bahn-Station in Gauting, Landkreis Starnberg – da ist dann zumindest schon mal der Rückweg geregelt.

Es ist schon echt länger her, dass ich soweit gelaufen bin - aber gut, irgendwann müssen wir ja mal starten mit den weiteren Distanzen.

Kein Problem: die Motivation! Denn Lenja ist dabei. Sie ist eine gute Freundin von mir und wird mich heute auf dem Fahrrad begleiten und darauf achten, dass wir nicht zu schnell werden.

Meine Pace, also die Zeit, die ich für einen Kilometer brauche, soll für den Long Run zwischen fünfeinhalb und sechs Minuten liegen. Die Strecke für heute habe ich mir auf meine Pulsuhr geladen.

Starker Lauf, späte Schmerzen

Wir kürzen es an dieser Stelle ab. Es lief sehr gut. Ich hatte einen guten Drall und bin das eine oder andere Mal entspannt schneller gelaufen. Die Quittung gab’s dafür unter der Woche. Von Montag bis Samstag habe ich in der Redaktion gearbeitet. Ich bin zweimal zum Laufen gekommen, doch meine Beine waren so schwer, dass mich das mental ein bisschen runtergezogen hat.

Motivation durch neue Laufschuhe

Deswegen habe ich Motivation für meinen nächsten Long Run am Sonntag gebraucht – in Form von neuen Laufschuhen. Worauf es beim Laufschuh für eine Marathon-Distanz ankommt, hat mir Volker Hausmann von der Laufbar in München erklärt.

"Es gibt jetzt nicht den Marathonschuh. Jeder hat so seinen Anspruch, seine Voraussetzungen, die er mitbringt, wo man dann den passenden Schuh finden muss für den Läufer oder die Läuferin. Wichtig ist, dass die Qualität des Dämpfungsmaterials stimmt. Und dass die Stabilität des Schuhs zum Fuß und zum Laufstil passt. Also die Qualität der Zwischensohle ist eigentlich das Maßgebende."

Und mein Schuh?

"Der hat auf jeden Fall die Leichtigkeit, wie ich dich so einschätze, wie deine Zielzeit so sein wird. Dass er dich auch sicher ins Ziel trägt. Auch mit gewissen Spaß ins Ziel trägt. Auch einen gewissen Bounce-Effekt bietet." Wie ich mit diesem Bounce-Effekt klargekommen bin - das in der nächsten Folge meines Tagebuchs.