Champions League: EHC München verliert und vergibt Matchball

Verloren, aber trotzdem die K.o.-Phase vor Augen: Der EHC Red Bull München steht ein Spiel vor Ende der Vorrunde kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale in der Champions Hockey League erreicht. Nach der bitteren Derby-Pleite beim ERC Ingolstadt vor zwei Tagen verlor das Team des früheren Bundestrainers Toni Söderholm gegen Lukko Rauma aus Finnland mit 1:4 (0:1, 1:1, 0:2), profitierte aber von den Ergebnissen in den anderen Arenen. Auch Ingolstadt hat trotz Niederlage gute Chancen auf das Achtelfinale.

Engagierte Bullen belohnen sich nicht

Die Partie in der Olympia-Eishalle begann intensiv und umkämpft. Der EHC hatte etwas mehr vom Spiel, doch die Finnen gingen dank zwei schneller Konter mit 2:0 in Führung. Ryan McKiernan (39.) brachte den EHC noch vor der zweiten Drittelpause auf 1:2 heran, doch Rauma-Angreifer Ponthus Westerholm (57./59.) machte ganz spät alles klar. Der Schwede war mit drei Treffer der Matchwinner.

Die Champions League agiert in dieser Saison in einem neuen Modus. Anstelle von acht Vierergruppen treten die 24 teilnehmenden Klubs in einer großen Vorrundengruppe an. Nach drei Heim- und drei Auswärtsspielen für jede Mannschaft qualifizieren sich die besten 16 Besten der Tabelle für das Achtelfinale. Durch zuletzt drei Siege in Folge hatte sich München eine komfortable Ausgangslage verschafft.

Pleite gegen Top-Team: Ingolstadt muss noch zittern

Gleiches galt vor dem Spiel auch für Ingolstadt: Der ERC verlor am Dienstagabend gegen den schwedischen Meister und Champions-League-Spitzenreiter Växjö Lakers 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) und vergab ebenfalls seinen ersten Matchball für die Runde der letzten 16. Am abschließenden sechsten Spieltag am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) gegen den HC Vítkovice reicht ein weiterer Punkt zum Weiterkommen. München tritt parallel (19 Uhr) in Schweden beim Färjestad BK an.