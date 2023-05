DEB-Team verpatzt WM-Generalprobe in München

Nach dem Testspiel gegen die USA in München geht es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft, die vom 12. bis zum 28. Mai 2023 im finnischen Tampere und im lettischen Riga stattfindet. In der Auftaktpartie spielt die deutsche Mannschaft am Freitag (12.5., 19.20 Uhr) in Tampere gegen Schweden. Bis dahin muss aber erst einmal die insgesamt misslungene Generalprobe verdaut werden. Etwas Auftrieb könnte aber das Schlussdrittel geben.

DEB-Team zeigt Gegenwehr erst im Schlussabschnitt

Ronald Attard (13.), Ryan O'Connor (15.) und Conor Garland (32.) brachten die Amerikaner mit 3:0 in Führung. Spannend wurde es erst im Schlussdrittel.

Da gelang Dominik Kahun (50.) das 1:3. JJ Peterka schaffte (55.) den Anschlusstreffer zum 2:3. Und auch auf das 4:2 durch O'Connor (56.) für die US-Amerikaner hatte das DEB-Team eine Antwort parat. Daniel Fischbuch legte nach (57.) zum 3:4. Dann machte aber der US-Amerikaner Rocco Grimaldi (58.) das 5:3. Mit dem 6:3 durch Samuel Walker (59.) war dann aber endgültig der Deckel drauf.