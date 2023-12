Dauser, Herrmann-Wick und Basketballer sind Sportler des Jahres

Lukas Dauser, WM-Champion am Barren, und die Sprint-Weltmeisterin Herrmann-Wick wurden nach ihren Erfolgen in diesem Jahr im Rahmen einer feierlichen Gala im Kurhaus in Baden-Baden ausgezeichnet. Die Ehrung zur Mannschaft des Jahres ging am Sonntag an die deutschen Basketballer, die sich im September erstmals zum Weltmeister gekrönt hatten.

Herrmann-Wick jubelt - Skispringerin Schmid wird Dritte

Herrmann-Wick setzte sich bei der 77. Wahl der rund 3000 Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten in der knappsten Abstimmung der Geschichte der Frauen-Kategorie durch. Mit nur 21 Punkten Vorsprung triumphierte die 34-Jährige vor der fünfmaligen Weltmeisterin Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik), Dritte wurde Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid (früher Althaus). Herrmann-Wick, die im kommenden Jahr ihr erstes Kind erwartet, hatte sich bei ihrer Heim-WM in Oberhof mit einer Gold- sowie zwei Silbermedaillen in den Ruhestand verabschiedet.

Dauser siegt vor Wellbrock und Zeidler

Die Entscheidungen bei den Männern sowie der Mannschaft fielen deutlicher aus. Dauser verwies Freiwasser-Weltmeister Florian Wellbrock und Ruder-Champion Oliver Zeidler auf die Plätze zwei und drei, erstmals seit Fabian Hambüchen 2016 ging die Auszeichnung des Sportler des Jahres damit wieder an einen Turner. Dauser war in Antwerpen zum ersten deutschen WM-Gold am Barren seit 1985 in Montreal geturnt.

Basketball-Helden triumphieren bei Team-Wahl

Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres führte erwartungsgemäß kein Weg am Basketball-Nationalteam vorbei. Die von Gordon Herbert trainierte Auswahl um Dennis Schröder hatte sich im Spätsommer sensationell die WM-Krone aufgesetzt - nach Siegen über die USA im Halbfinale sowie Serbien im Endspiel. Auf Rang zwei landeten Deutschlands Eishockey-Vizeweltmeister noch vor den deutschen Hockey-Männern, die Anfang des Jahres den ersten WM-Titel seit 17 Jahren geholt hatten.

Die Top 5 der Sportler des Jahres 2023

Lukas Dauser (Turnen) 1753 Punkte Florian Wellbrock (Schwimmen) 1062 Oliver Zeidler (Rudern) 865 Eric Frenzel (Nordische Kombination) 747 Markus Rehm (Para-Leichtathletik) 626

Die Top 5 der Sportlerin des Jahres 2023

Denise Herrmann-Wick (Biathlon) 1276 Punkte Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) 1255 Katharina Schmid (früher Althaus/Skispringen) 1208 Emma Hinze (Bahnradsport) 738 Anne Haug (Triathlon) 660

Die Top 5 der Mannschaft des Jahres 2023