"Being Michael Schumacher" - neue BR-Doku in der ARD Mediathek

Michael Schumacher. Mehr als ein Name. Mehr als ein ehemaliger Rennfahrer - auch zehn Jahre nach seinem schwersten Ski-Unfall. Michael Schumacher machte die Formel 1 in Deutschland zum Kult, andere deutsche Sport-Stars wie Bastian Schweinsteiger oder Dirk Nowitzki erinnern sich in der fünfteiligen Doku-Reihe "Being Michael Schumacher" an die glorreichen Zeiten des Rekord-Weltmeisters.

"Being Michael Schumacher" in der ARD Mediathek

In der fünfteiligen Doku-Serie erzählt BR24Sport-Autor Andreas Troll den Weg vom Jungen auf der Kartbahn an der Kiesgrube in Kerpen zu einer Motorsport-Legende. Für Ex-Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist Schumacher "eine Ikone", durch ihn habe Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger die Nationalhymne erst "richtig kennengelernt" und Franziska van Almsick beschreibt Schumacher als "wichtige Persönlichkeit".

Schumacher privat: Archivaufnahmen zeigen Familienmensch

Kontroversen, Missverständnisse, all das findet immer nur auf den Rennstrecken statt. "Er konnte hart und rücksichtslos sein", sagt sein einstiger Kontrahent David Coulthard. Der Mensch Michael Schumacher ist ein eigenes Kapitel, tickt anders. Seine Familie war ihm immer ein wichtiger Rückzugsort. Diese Bastion hat er, so Sabine Kehm – bis heute seine Managerin – auch selbst stets geschützt. Den privaten Michael Schumacher hat er nie ganz offenbart, das Visier nie ganz geöffnet. Die Doku-Serie nähert sich auch dieser Seite der Persönlichkeit von Michael Schumacher, der selbst in ausgewählten Archivaufnahmen zu Wort kommt.

Hamilton, Alonso, Todt und viele mehr kommen zu Wort

Der Tag, der sein Leben - und das seiner Familie - für auf den Kopf stellte war der 29. Dezember 2013: Bei einem Skiunfall zieht sich der gebürtige Rheinländer schwere Kopfverletzungen zu. Seitdem ist Michael Schumacher in der Öffentlichkeit nicht mehr aufgetaucht und befindet sich auf dem langen Weg der Rehabilitation.

Zehn Jahre nach dem Schicksalsschlag hat Andreas Troll für die Doku-Serie an zahlreichen internationalen Schauplätzen gedreht. Weitere prominente Gesprächspartner aus der Motorsport-Welt sind unter anderem Bruder Ralf Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ross Brawn, Norbert Haug und Jean Todt.