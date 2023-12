Wintersport-Ticker: Sander gibt Entwarnung nach Trainingssturz

11.55 Uhr: Biathletin Preuß gibt Comeback nach Corona-Infektion

Franziska Preuß vom SC Haag kehrt in in Lenzerheide in den Biathlon-Weltcup zurück. In Hochfilzen hatte sie wegen einer Corona-Erkrankung kurzfristig ihr Gelbes Trikot kampflos verloren. Zudem wird Johanna Puff (SC Bayrischzell) in der Schweiz ihr Weltcup-Debüt geben, als bestplatzierte Deutsche im IBU-Cup erhält sie einen Platz im DSV-Aufgebot.