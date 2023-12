Champions League: FC Bayern erwischt Lazio Rom im Achtelfinale

Mit Spannung erwartete der FC Bayern die Ziehung des Achtelfinal-Gegners in der Champions League. John Terry war die Losfee. Der langjährige Chelsea-Star, der 2012 in München gegen die Bayern die Champions League gewann, zog für den deutschen Rekordmeister Lazio Rom.

FC Bayern gegen Lazio in der Favoritenrolle

Die Münchner hatten es erneut mit einer fast makellosen Vorrunde ins Achtelfinale geschafft. Fünf Siege und ein Unentschieden bedeuteten den souveränen Gruppensieg. Gegen das aktuell formschwache Lazio, derzeit Tabellenelfter der Serie A, sind die Bayern klarer Favorit.

Auch in der Saison 2020/21 hieß der Gegner im Achtelfinale Lazio. Damals hatte der Rekordmeister wenig Probleme mit Ciro Immobile & Co. - das Hinspiel in der Rom gewann Bayern mit 4:1, das Rückspiel mit 2:1.

Das Achtelfinale wird im neuen Jahr ausgetragen. Die Hinspiele finden am 13./14. und 20./21. Februar statt, die Rückspiele am 5./6. und12./13. März. Als Gruppenerster treten die Bayern, deren großes Ziel das Finale am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion ist, zunächst auswärts an.

Die Achtelfinal-Partien im Überblick