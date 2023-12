Neuer über Harry Kane: "Hat sich total schnell integriert"

Beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart bekam FC-Bayern-Torwart und -Kapitän Manuel Neuer gar nicht mal so viel zu tun. Für den 37-Jährigen eine Frage der richtigen Vorbereitung auf das Spuiel gegen den bisherigen Tabellendritten: "Wir haben uns total auf Stuttgart konzentriert. Wir wissen natürlich, dass sie gerade in der Offensive hochkarätige Spieler haben und das oft gezeigt haben - aber heute zum Glück nicht", so Neuer nach der Partie im kleinen Blickpunkt-Sport-Studio in der Münchner Arena.

Positive Hinrundenbilanz: "Nicht so viel schief gelaufen"

Zwar ist noch ein Spiel zu spielen - am Mittwoch (20.30 Uhr/Live in der Radiorreportage auf BR24Sport) tritt der FC Bayern beim VfL Wolfsburg an - dennoch fällt Neuers Hinrundenbilanz positiv aus: "Es sind noch sechs Punkte zu verteilen, weil wir haben ja auch noch das Nachholspiel gegen Union Berlin. Deshalb glaube ich nicht, dass in der Hinrunde so viel schief gelaufen ist und wir da total im Soll sind."

Natürlich wurme es einen Verein wie den FC Bayern, wenn er in der Tabelle nicht auf Platz eins stehe. Trotzdem sei die 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt - die einzige bisher in der Hinrunde - für ihn abgehakt.

Nur Lob für Toptorjäger Harry Kane

Dass die Mannschaft so gut da steht, ist definitiv auch ein Verdienst von Toptorjäger Harry Kane, der gegen Stuttgart seine Saisontreffer 19 und 20 erzielte. Beeindruckend, aber keine Überraschung für Neuer, der nur lobende Worte für seinen Teamkollegen hat: "Privat in der Kabine und in der Mannschaft muss ich sagen,. dass er sich total schnell integriert hat. Es ist natürlich nicht so einfach, die deutsche. Sprache zu lernen und er traut sich noch nicht richtig, so häufig deutsche Wörter zu verwenden. Aber er hört aufmerksam zu und beteiligt sich."

Allerdings war das Jahr 2023 für Neuer persönlich ein schwieriges. Lange konnte er wegen seines Skiunfalls, bei dem er sich einen komplizierten Beinbruch zuzog, nicht spielen. Nun scheint er aber wieder der Alte zu sein: "Es ist nie leicht, aus einer Verletzung zurückzukehren und so eine schwere Verletzung zu überwinden und zu verkraften", so Neuer in Blickpunkt Sport. "Das eine ist das Mentale, das andere das Körperliche. Wenn ich nicht so ein tolles Umfeld und die medizinische Betreuung gehabt hätte, hätte ich's glaub ich nicht geschafft."

Nach Skiunfall: Die Karriere stand auf der Kippe

Neuer räumt ein, dass er sich sogar mit seinem Karriereende beschäftigt hat: "Ganz am Anfang war es schon so, dass es auf der Kippe stand. Aber ich bin grundsätzlich ein positiver denkender Mensch, und auch die Leute, die mich betreut haben, waren immer positiv. So eine schwere Verletzung hatten wir noch nie beim FC Bayern. Deshalb ist es gut, dass so positiv damit umgegangen sind." Neuer selbst habe mit den Rückschlägen, die es gab, gerechnet und in der Reha-Phase auch viel gegrübelt: "Es ist immer blöd, weil eine Sportler möchte immer Protagonist sein und der Mannschaft helfen, gerade wenn man Kapitän ist."

Kapitän war Neuer auch bei der deutschen nationalmannschaft. Die EURO 2024 in Deutschland bleibt auch jetzt sein großes Ziel. Bei den Länderspielen in März - das deutete Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF an - wird Neuer, so er gesund bleibt, wieder im Kader stehen. Er selbst sagt: "Ich hatte regelmäßig Kontakt mit Julian und auch mit dem Bundestorwarttrainer. Ich versuche immer, meine beste Leistung zu zeigen, um möglichst auch wieder die Nummer eins im deutschen Tor zu sein."