Statement-Sieg trotz Rumpfkader: FC Bayern schlägt Stuttgart

Nur 30 Prozent Ballbesitz - Tuchels Kniff geht auf

Stuttgart spielte in der Folge weiter mutig und kam mehrmals aussichtsreich in den bayerischen Strafraum. Tuchel hatte sein Team offenbar angewiesen, Stuttgart den Ball zu überlassen und nach Ballgewinnen schnell umzuschalten. Dies klappte tadellos: Bayern hatten in der ersten Halbzeit gerade einmal 30 Prozent Ballbesitz - so wenig wie seit 15 Jahren nicht mehr - und doch ein klares Chancenplus.

"Wir waren aktiv genug. Wir sind immer wieder rausgestochen und hatten dadurch immer wieder Ballgewinne", analysierte Thomas Müller. Nach diesem Muster entstanden mehrere gute Umschaltmomente. Sané schloss gleich dreimal gefährlich ab, einmal zwang er Nübel nach einem schnellen Konter zur Glanzparade (29.). Ein Tor von Min-Jae Kim (25.) nach einem Pavlovic-Freistoß zählte wegen hauchdünner Abseitsstellung ebenso nicht wie der Treffer von Thomas Müller (45.+2).

Starker Pavlovic mit erstem Assist

Die Bayern kamen auch nach der Halbzeitpause hellwach aus den Katakomben und schlugen direkt eiskalt zu. Kane nutzte eine Kopfballablage von Kim zum 2:0, kurz darauf durfte der Südkoreaner nach Ecke von Pavlovic dann auch selbst über sein erstes Tor im Bayern-Trikot jubeln. Damit war das Spiel nach einer Stunde endgültig entschieden und der deutsche Meister konnte wertvolle Kräfte für das letzte Spiel des Jahres sparen. Am Mittwoch (20.30 Uhr) tritt Bayern in der Liga beim VfL Wolfsburg und Ex-Coach Niko Kovac an.