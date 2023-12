Bundesliga-Kracher: Bayern gegen Stuttgart in der Radioreportage

Verdirbt ausgerechnet Sebastian Hoeneß seinem Onkel Uli das Weihnachtsfest? Der Trainer des VfB Stuttgart tritt am Sonntag um 19.30 Uhr beim FC Bayern an und kann nicht nur die Stimmung von Bayerns Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß vor Jahresende so richtig in den Keller drücken. Der VfB ist als Drittplatzierter die Überraschungsmannschaft der Bundesliga-Hinrunde und könnte mit einem Sieg am 15. Spieltag gar an den Bayern in der Tabelle vorbeiziehen.

Tuchel über Stuttgart: "Konstante Überperformance"

Während die Münchener am vergangenen Wochenende eine herbe 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt hinnehmen mussten, bot die Hoeneß-Elf Tabellenführer Bayer Leverkusen Paroli und zeigte beim hochklassigen 1:1 seine Qualität. "Die Stuttgarter stehen verdient da, wo sie stehen", sagte Tuchel hochachtungsvoll in Richtung Gegner: "Der VfB hat für mich eine klare Überperformance, aber eine konstante. Sie sind mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Da kann man Grenzen verschieben."

Kane fraglich - FCB-Personalsorgen wachsen

Die "Einzelteile" scheinen Tuchel und den Bayern im Jahresendspurt langsam aber sicher auszugehen. Nach den Ausfällen von Kingsley Coman und Noussair Mazraoui unter der Woche, wackelt nun auch noch Top-Torjäger Harry Kane. Der 18-Tore-Mann kränkelte am Freitag, ob es zum direkten Duell mit seinem ärgsten Verfolger Serhou Guirassy (16 Tore) kommt, ist offen. Immerhin steht Verteidiger Matthijs de Ligt vor seinem Comeback. "Für ein paar Minuten" von der Bank werde es reichen, "wenn er ohne Reaktion weitertrainiert", sagte Tuchel.