Challenge Roth 2024 mit hochkarätigem Starterfeld

Die beiden schnellsten Langdistanz-Triathleten der Welt Magnus Ditlev und Patrick Lange gehen in diesem Jahr beim Challenge Roth an den Start. Mit Magnus Ditlev aus Dänemark kommt der Vorjahressieger am 7. Juli zurück nach Roth. Das teilt das Team Challenge mit. Der Däne hat beim Challenge Roth im vergangenen Jahr mit 7:24:40 eine neue Weltbestzeit aufgestellt.

Es gebe mehrere Gründe für ihn, wieder in Roth zu starten, heißt es in der Pressemitteilung. "Die tolle Atmosphäre, die großartigen Menschen in Roth und natürlich die schnelle und anspruchsvolle Strecke, die mir sehr gut liegt", wird Ditlev zitiert.

Ironman-Weltmeister Patrick Lange am Start

Einen Anspruch auf den Titel in Roth erhebt auch der zweifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange. Der Deutsche gilt als einer der erfolgreichsten Triathleten der Welt. Roth habe seit drei Jahren einen besonderen Platz in seinem Herzen, sagt Lange. Er könne es kaum erwarten, die unglaubliche Atmosphäre mit den engagierten Volunteers, den enthusiastischen Fans und der tollen Organisation wieder zu erleben, heißt es weiter.

Eine wichtige Rolle im Kampf um den Sieg könnte auch der Amerikaner Rudy von Berg spielen. Der 30-Jährige lief bei der Ironman-WM im vergangenen Jahr auf Platz vier. Weitere Starter sind die Franzosen Leon Chevalier und Clement Mignon, Daniel Baekkegard aus Dänemark, Pieter Heemeryck aus Belgien und der Deutsche Jan Stratmann.

Starkes Frauenfeld mit Laura Philipp

Auch das Frauenfeld ist beim Challenge Roth 2024 stark besetzt. So hat das Team Challenge bekanntgegeben, dass sich unter anderem Laura Philipp, Lisa Nordén aus Schweden sowie die Deutsche Svenja Thoes angekündigt haben. Auch die gebürtige Rotherin und ehemalige Profi-Triathletin Rebecca Robisch wird an den Start gehen.

Es sei einmalig auf der Welt, so viele überragende Athletinnen und Athleten an einem Ort in einem Rennen an einem Tag zusammen mit den Athleten aller Altersklassen zu sehen, sagt Renndirektor des Challenge Roth, Felix Walchshöfer.

Beim Challenge Roth am 7. Juli gehen rund 3.500 Sportlerinnen und Sportler sowie 700 Staffelteams an den Start. Auf dem Programm stehen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Um einen reibungslosen Ablauf des Rennens kümmern sich 7.500 freiwillige Helferinnen und Helfer. Die Strecke führt die Sportlinnen und Sportler durch den gesamten Landkreis Roth.