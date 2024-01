"Brucker Incredibles" - unglaubliches Team aus Fürstenfeldbruck

Auch beim Sport ist es immer noch schwierig, Kinder mit und ohne Handicap zusammenzubringen. In Fürstenfeldbruck zeigt jetzt eine neue Mannschaft, wie es spielerisch funktionieren kann: ganz ohne Leistungsdruck, dafür mit jeder Menge Freude an Bewegung und Ballsport.

Die "Brucker Incredibles" sind ein inklusives Nachwuchsteam für Kinder zwischen sechs und sechszehn Jahren. Rund 15 Kinder mit verschiedenen Förderbedürfnissen sind dabei: Autismus, Trisomie, Spastiken – alle sind Teil des Teams: Jeder ist willkommen, Integration wird gelebt. Der TuS Fürstenfeldbruck ist mit seiner inklusiven Mannschaft Vorbild für andere Vereine. Das faszinierende an der Gruppe ist, "dass so eine Freude drin ist", sagt Jugendleiter Philipp Ruhwandl.

"Die Unglaublichen" sollen Hürden abbauen

Wo sonst die erwachsenen Handballer in der dritten Liga um Punkte kämpfen, trainiert nun auch die neu gegründete Para-Handball-Mannschaft. An den unterschiedlichen Übungs-Stationen, die in der Halle aufgebaut werden, sollen die Jugendlichen "einfach viel Bewegungserfahrung sammeln", erklärt Ruhwandl.

Die Fürstenfeldbrucker Minis und E-Jugendlichen fungieren dabei als Co-Trainer und neue Bindungspersonen. So werden nicht nur soziale Kompetenzen wie Kooperation und Kommunikation gestärkt, sondern auch die Eltern entlastet: Davon profitieren am Ende alle. "Ich würde mir wünschen, dass die Incredibles einfach am Vereinsleben ganz aktiv teilnehmen können", sagt Trainerin Lena Jahn. "Dass sie zu Spielen kommen, dass sie als Fans auf der Tribüne stehen" und dass sie sich, wie die anderen auch, "als Teil des Vereins sehen können."