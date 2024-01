Schwimmen, Fußball, Tennis: Immer mehr Menschen in Vereinen

Schwimmgutscheine oder Aktionen wie "Beweg dich schlau!" mit Felix Neureuther zeigen Wirkung: Die Mitgliederzahlen bei Sportvereinen wachsen und wachsen. Ein Paradebeispiel dafür sind die Aquaathleten im fränkischen Herrieden.

Vor Corona hatte der Verein 700 Mitglieder, heute sind es rund 1.100. Immer mehr Menschen nutzen die Angebote Schwimmtraining, Staffelläufe, Mountainbike-Rennen - und das für 40 Euro im Jahr.

Höchster Stand seit zehn Jahren

"Der Sport soll kein Muss sein. Wir verstehen ihn als eine wunderbare Chance, Menschen zusammenzubringen", sagte Armin Jechnerer, 1. Vorsitzender der Herrieder Aquaathleten im Interview mit BR24Sport. "Das aktive Miteinander, das macht was mit einem persönlich, aber auch mit einer Gemeinschaft."

Gemeinsam Sport zu treiben ist nach der Corona-Pandemie gefragter denn je: Noch nie hat es im Freistaat so viele Mitgliedschaften in Sportvereinen gegeben wie im vergangenen Jahr. Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) in München zählte Ende Dezember rund 4,7 Millionen Mitglieder. Das sind laut BLSV etwa 170.000 mehr als im Vorjahr.

Auch der Tennisclub Raschke (TCR) in Taufkirchen bei München erfreut sich großer Beliebtheit: 41 Prozent Zuwachs waren es beim TCR. "In der Zeit der Corona-Unterbrechung hat Tennis als Individualsport einen guten Zuwachs bekommen", sagte Alexander Raschke, der den Verein leitet.

Aktionen wie Beweg dich Schlau! tragen zu Zuwachs bei

Knapp ein Viertel der Mitgliedschaften in Bayerns Vereinen entfällt auf Kinder, die nicht älter als 13 Jahre sind. Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 26. Lebensjahr machen weitere 18 Prozent aus.

"Da haben ganz viele Maßnahmen dazu beigetragen" weiß der 1. Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend und zählte auf: "Das Vereinsgutscheinprogramm der bayerischen Staatsregierung, die Schwimmgutscheine, Aktionen mit Felix Neureuther im letzten Jahr im Rahmen der Beweg dich Schlau!-Kampagne".

Mitglieder-Zahlen steigen auch deutschlandweit

Und auch deutschlandweit steigen die Zahlen: Der Olympische Sportbund (DOSB) verzeichnete für das Jahr 2023 den größten Mitgliederzuwachs und den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Der organisierte Sport habe sich "von dem historischen Corona-Tief" erholt, so der DOSB. Deutschlands Sportvereine verzeichneten einen Zuwachs von mehr als 800.000 neue Mitgliedschaften, insgesamt können die mehr als 86.000 Sportvereine aktuell 27.874.195 Mitgliedschaften aufweisen. Das sind gut drei Prozent mehr als im Vorjahr.