BR24live: 24.11., 10 Uhr | DFB-PK nach dem Japan-Spiel

Nach dem 1:2 gegen Japan steht das Team von Bundestrainer Hansi Flick schon gewaltig unter Druck. Zunächst gilt es das Spiel aufzuarbeiten und den Blick nach vorne zu richten. "Das ist eine Riesen-Enttäuschung für uns, wir sind frustriert", sagte Kapitän Manuel Neuer direkt nach dem Spiel.

Als nächster Gegner wartet am Sonntag Spanien. "Wir müssen gewisse Dinge besser machen und gehen jetzt in die Analyse", kündigte Flick bereits an. Hier muss ein Sieg gelingen, sonst verpufft die Titelmission schon kurz nach dem Start. "Wir müssen schauen, dass wir es abschütteln und uns körperlich erholen, etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Wir müssen das Spiel so angehen, dass wir es fast schon gewinnen müssen. Diesen Druck wollten wir uns mit einem Auftaktsieg eigentlich nehmen", sagte Thomas Müller.