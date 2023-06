Berglauf-WM: Roubiol holt im Trail Long Gold in Innsbruck

"Ein Monster", "ein Hammer", ein "alpines Brett", das waren die Aussagen der Athleten vor dem Long Trail bei der Mountain and Trail Running WM in Innsbruck. Und in der Tat, es war ein hammerharter Freitag für die stärksten Trailrunner der Welt. Denn auf sie wartete die längste Strecke der WM: Nach dem Start in Neustift standen 87 Kilometer und 6.500 Höhenmeter für die Sportler auf dem Programm.

Von 6.30 Uhr an ging es bei der vielseitigen Route über Stock und Stein, durch Wälder und Schneefelder hindurch und über Zäune hinweg. Am besten bewältigte diesen Kraftakt der Franzose Benjamin Roubiol. Er ist mit 23 Jahren der jüngste Weltmeister überhaupt in der Disziplin. Nach dem Zieleinlauf lief er einfach weiter und klatschte mit den Fans im Ziel in Innsbruck ab. 9:52:59 Stunden benötigte Roubiol für die Strecke.

Namberger bester Deutscher

Hinter ihm kamen der Italiener Andreas Reiterer (+ 7:47 Minuten), der bei der letzten WM in Thailand noch Bronze gewann, und der Slowake Peter Frano (+ 9:11 Minuten) ins Ziel. "Ich wohne in einem 700-Einwohner-Dorf - und heute waren 300 Leute davon hier", sagte der Südtiroler Reiterer. Der beste Deutsche Hannes Namberger, als Topfavorit angetreten, kam mit mehr als 40 Minuten Rückstand als 14. ins Ziel.