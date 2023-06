Trailrunning: Oberstdorfer Langläuferinnen testen WM-Strecke

Bergtouren im wöchentlichen Trainingsplan

Bergtouren stehen bei den drei jungen Frauen häufig auf dem Trainingsplan im Sommer. Aber das war schon "eine andere Nummer", betonte die 27-jährige Krehl. "Wir waren eine Stunde unterwegs. Und dadurch, dass es nur bergauf ging und keine Abfahrten dabei waren, ist man auch mit der Herzfrequenz am Anschlag."

Erleichterung im Ziel

Die Langläuferinnen wurden von einem Sponsor gefragt, ob sie Lust hätten, den Kontakt zwischen Winter- und Sommersport herzustellen. Das haben sie "just for fun" auch sehr gerne gemacht. Aber sie waren auch "echt froh", als sie im Ziel waren, so die Staffel-Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Der Gedanke ans Aufgeben war nicht da beim Berglaufen, aber vielleicht "mal einen Gang runterzuschalten."

"Es ist immer cool, sich selbst mal einer anderen Herausforderung zu stellen." DSV-Langläuferin Sofie Krehl