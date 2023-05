BBL-Play-offs: Bayern-Basketballer stehen im Halbfinale

3:0 klingt deutlich, doch der Halbfinaleinzug war für die Mannschaft von Headcoach Andrea Trinchieri ein hartes Stück Arbeit. Nach den beiden gewonnenen Heimspielen gewannen die Münchner aber auch Spiel drei in Göttingen. Beim 65:54 (17:14, 19:23, 17:7, 12:10) zeigte der Pokalsieger, dass er trotz diverser Verletzungsausfälle immer noch eine tiefe Bank hat und gegen den Hauptrundensechsten aus Göttingen zurecht favorisiert worden war. Im Halbfinale wartet nun entweder Titelverteidiger Alba Berlin oder ratiopharm Ulm.

Göttingen hält nur eine Halbzeit lang mit

Beide Teams gingen stark ersatzgeschwächt in das dritte Duell binnen sechs Tagen und taten sich schwer. Das belegen die schwachen Wurfquoten auf beiden Seiten. Göttingens Pfund im ersten Heimspiel der Serie war die Unterstützung durch die eigenen Fans, und die trugen sie auch bis zur Pause. Ging das erste Viertel noch knapp an die Bayern (14:17), drehten die Niedersachsen bis zur Halbzeit das Spiel und gingen mit einer knappen Führung in die Kabine (37:36).

Bessere Defense nach dem Wechsel

Doch als sich dann auch noch der bis dahin sehr starke Till Pape (17 Punkte, und die alle in der ersten Halbzeit) und Mark Smith verletzten, war der Weg frei für die Bayern. Das dritte Viertel entschieden die Münchner mit 17:7 für sich, spielten dabei gegen müder werdende Göttinger ihre Routine und ihre Überlegenheit unter den Körben aus. Im Schlussabschnitt ließen sie dann nichts mehr anbrennen, ohne selbst zu überzeugen.

Mit 16 Punkten war Cassius Winston bester Werfer bei den Münchnern, auch Isaac Bonga hatte mit 15 Zählern einen großen Anteil am Erfolg. "Wir hatten zuerst viele unnötige Fehler, haben dann aber in der zweiten Halbzeit stark verteidigt und auch von den Verletzungen der Göttinger profitiert", so das Fazit von Andrea Trinchieri.