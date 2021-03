BBL: Pflichtspielsieg für Münchner Spätstarter

Nach einer sehr schwachen ersten Hälfte lag die Mannschaft von Headcoach Andrea Trinchieri schon mit 18 Punkten zurück (34:52) – erst nach der Pause fand das Team zur Normalform und drehte die Partie noch. Das dritte Viertel entschieden die Gastgeber mit 20:10 für sich, den Schlussabschnitt dann mit 24:9.

In der Tabelle bleiben die Münchner mit nun 38:8 Punkten hinter Ludwigsburg (40:4) und Alba Berlin (38:6) auf Rang drei.

Spieler im Fokus

Trinchieri verzichtete diesmal auf Wade Baldwin, Vladimir Lucic und Jalen Reynolds, Kapitän Nihad Djedovic (Knie) fehlte weiterhin verletzt. DJ Seeley avancierte mit 20 Pun kten zum besten Werfer der Bayern. Für Bonn holte Strahinja Micovic die meisten Punkte im Spiel - insgesamt 21.

Am Freitag wartet Istanbul in der EuroLeague

Die Bayern sind am Freitagabend wieder in der EuroLeague am Start: Ab 20.30 Uhr ist das derzeitige Überflieger-Team Anadolu Efes Istanbul im Dome zu Gast. In der BBL geht es am Sonntag zum Tabellenvierten aus Crailsheim.

💡 Beim Erstellen dieses Artikels haben wir technische Verfahren der Datenverarbeitung und der Erzeugung natürlicher Sprache genutzt. Die Sportredaktion hat den Artikel geprüft und veröffentlicht. Hier erfahren Sie mehr über Textautomatisierung im Sport.