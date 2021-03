BBL: Ungefährdeter Bayern-Sieg in Braunschweig

In der Partie dominierte München über weite Strecken und hatte in drei Vierteln die Nase vorne. Zur Halbzeitpause führte das Team aus München schon komfortabel mit 43:32. Zwar konnten die Niedersachsen das dritte Viertel gewinnen. Am Ende legten die Münchner aber noch einmal zu und ließen nichts mehr anbrennen.

Spieler im Fokus

Jajuan Johnson holte für München die meisten Punkte (22) und auch die meisten Rebounds (neun) im Spiel. Bester Angreifer für Braunschweig war Gavin Schilling mit 19 Punkten, der 78 Prozent seiner Würfe aus dem Spiel heraus verwandelte.

Basketball-Bundesliga: So geht es weiter für FC Bayern München

Die Bayern belegen nach dem Erfolg den dritten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Ludwigsburg und Alba Berlin. Am Sonntag geht es zuhause im Topspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg weiter, die am Dienstag überraschend bei Alba Berlin gewannen.

💡 Beim Erstellen dieses Artikels haben wir technische Verfahren der Datenverarbeitung und der Erzeugung natürlicher Sprache genutzt. Die Sportredaktion hat den Artikel geprüft und veröffentlicht. Hier erfahren Sie mehr über Textautomatisierung im Sport.