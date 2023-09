Basketball-Weltmeister Andi Obst: Plötzlich im Rampenlicht

Dennis Schröder von den Toronto Raptors wurde zum wertvollsten Spieler des WM-Turniers in Asien gewählt. Franz Wagner, ebenfalls in der NBA bei Orlando Magic unter Vertrag, deutete an, dass er einer der besten und komplettesten Basketballer der Welt sein kann. Doch die Turnierleistung von Andreas Obst war eher unerwartet. Der Profi des FC Bayern Basketball gehörte in allen sieben WM-Partien zu den Startern und spielte sich auf die ganz große Bühne.

Weltmeister Andreas Obst und FC-Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic sind am Sonntag ab 21.45 Uhr zu Gast in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen!

Deutschland trumpfte vor allem so auf, weil die Mannschaft als Team funktionierte. Ob Johannes Voigtmann, Isaac Bonga, Daniel Theis, Johannes Thiemann oder eben Andi Obst - jeder Einzelne wuchs über sich hinaus.

Mehr als nur ein Dreierschütze

Auf der Shooting-Guard-Position zeigte der 1,91 Meter große Obst über das gesamte Turnier eine konstante Leistung - mit einem Ausreißer nach oben. 24 Punkte steuerte der gebürtige Hallenser, der beim TSV Breitengüßbach und BCM Baunach gefördert wurde, ehe er in der Saison 2014/2015 für die Brose Baskets Bamberg erstmals in der Basketball-Bundesliga (BBL) spielte, zum Sensationssieg bei. Damit war er der deutsche Topscorer in dieser Partie.

"Ich denke, dass Obst der Schlüssel zum Sieg für die Deutschen war", sagte US-Nationalcoach Steve Kerr und traf damit den Nagel auf den Kopf. Obst selbst blieb auch in diesem Moment und trotz dieses Ritterschlags bescheiden. Es sei nicht das beste Spiel seiner Karriere gewesen, "aber das geilste".