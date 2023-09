Basketball: Champagnerduschen beim Empfang der Weltmeister

Isaac Bonga war der erste, der sich den Fans präsentierte. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht und einer schwarzen Sonnenbrille über den Augen hüpfte der Spieler des FC Bayern München auf die Bühne, auf der die neuen Basketball-Weltmeister wieder in Deutschland willkommen geheißen wurden. Zu ihm gesellte sich ein Teamkollege nach dem anderen - den Abschluss machte Kapitän Dennis Schröder. In dessen Hand goldstrahlend der WM-Pokal.

Schröder: "Ich wusste, dass das etwas Historisches wird"

"Weltmeister! Weltmeister", skandierten die angereisten Fans in der Zentrale des Hauptsponsors der DBB-Teams in Frankfurt zwei Tage nach dem packenden Finale gegen Serbien. Es war der Wunsch der Mannschaft dort und nicht - wie sonst für Fußball-Mannschaften üblich - auf dem Römer empfangen zu werden. Nach warmen Worten von Frankfurts Bürgermeister Mike Josef und Innenministerin Nancy Faeser regnete es schließlich auch goldene Konfetti, ehe sich schließlich Schröder das Mikrofon schnappte.

"Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Vor sechs, sieben Jahren, als wir alle bei der Nationalmannschaft angefangen haben, war es schon special. Wie wir uns begrüßt haben, die Harmonie - ich wusste, dass das etwas Historisches wird. Ich hoffe, dass wir viele Kinder begeistert haben und inspiriert haben, Basketball zu spielen", rief Schröder, ehe die Champagner-Dusche begann.

Herbert: "Die beste Mannschaft und noch bessere Menschen"

Alles war ein wenig kleiner, ein wenig unaufgeregter, ein wenig gelassener und ein wenig unbürokratischer als ein Empfang, wie man ihn von den fußballspielenden Kollegen gewohnt ist. Zu Hiphop-Hymnen wurde getanzt und gelacht. Die Reden waren kurz, die Programmpunkte improvisiert. So diskutierten zunächst Moritz Wagner und Coach Gordon Herbert, wer nach Schröder das Wort ergreifen solle.

Am Ende setzte sich Wagner durch und drückte seinem Chef das Mikrofon in die Hand. "Thank you Deutschland", sagte der Kanadier Herbert. "Diese zwölf Jungs sind die beste Mannschaft, die Deutschland jemals gesehen hat. Und sie sind sogar noch bessere Menschen. 2023 sind wir das Team von Deutschland. Auch weil wir eine echte Mannschaft waren", sagte Herbert wohl auch in Anspielung auf die Fußball-Nationalmannschaft, ehe er jeden seiner Spieler einzeln würdigte.

Nächste Station: Olympia 2024 in Paris

Mittendrin auch drei aktuelle Spieler des FC Bayern München: Niels Giffey, Isaac Bonga und Andreas Obst. Die allesamt wichtige Rollen beim Titelgewinn gespielt hatten. Obst hatte seinen ganz großen Auftritt im Halbfinale. Gegen das Star-Team aus den USA traf der Guard und traf und traf. So oft und zielsicher, dass mittlerweile Spekulationen über ein NBA-Engagement kursieren. Bonga, der den verletzten Wagner stark vertrat und nach dessen Rückkehr im Finale vor allen Dingen defensiv überzeugte - und auf Giffey, der zwar im Finale lediglich 18 Sekunden auf dem Court stand, dort aber mit seiner Verteidigung zu einem wichtigen Stopp beitrug.

Auf der Feier in Frankfurt war ein Blick in die Zukunft noch nicht gestattet. Selbstverständlich drehte sich alles um das Erreichte, um die Sensation und den Weg dorthin. Doch wenn die Feiern vorüber sind und die Erkenntnis, tatsächlich Weltmeister zu sein, endgültig in den Köpfen angelangt ist, wird es auch den Blick in Richtung 2024 geben. Dann stehen die Olympischen Spiele 2024 an. Deutschland wird keinesfalls als Underdog nach Paris anreisen.