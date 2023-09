Basketball-Erlebnis für Kids: Dribbeln und passen mit den Profis

Der erste WM-Sieg der deutschen Basketballer hat eine Welle der Euphorie ausgelöst. Im Traditionsstandort Bamberg hofft Rückkehrer und Bamberg-Ikone Karsten Tadda jetzt, dass der große Erfolg mithilft, den Basketball auf der Beliebtheitsskala wieder nach oben klettern zu lassen.

Neun Meisterschaften und sechs Pokalsiege konnten die unterschiedlichen Teams in den knapp sechs Jahrzehnten, in denen dieser Sport in der Domstadt leistungsmäßig gespielt wird, bislang einfahren. In den letzten Jahren verblasste der Glanz allerdings zusehends.

"Ich werde oft darauf angesprochen, wie toll das war, was die Basketballer da bei der Weltmeisterschaft geleistet haben", so Tadda. Er hofft, dass der Basketball jetzt wieder "einen größeren Stellenwert in Deutschland bekommt und dass wir auf dieser Welle mitschwimmen können".

Alles ausprobieren was den Basketball ausmacht

Die Kids von den sieben beteiligten Förderschulen haben die Bamberger Profis jedenfalls schon begeistert. Beim Förderschulentag für Stadt und Landkreis Bamberg konnten über 100 Jungen und Mädchen mit den Spielern der Bamberg Baskets eine Stunde lang trainieren. An unterschiedlichen Stationen wurde gedribbelt, geworfen, verteidigt und angegriffen. Auf dem Trainingsplan stand alles, was zum Basketball gehört.

Nicht nur das Abklatschen mit den Profis war für den Nachwuchs ganz großes Kino. Für den 14-jährigen Jan von der Don-Bosco-Schule in Stappenbach hatte der direkte Austausch mit den Spielern auch einen Lerneffekt. "Man kann viel üben. Und die Profis zeigen uns man was richtig macht und wie man was nicht richtig macht."

Basketball-Profis zum anfassen

Geplant und organisiert wird der Tag, an dem die Bamberger Basketballer bereits zum 19. Mal aufgelaufen sind, von der Freakcity Bamberg e. V.. Stadt und Landkreis Bamberg unterstützen. "Hier hast du quasi die Profis zum Anfassen oder nahbar, die auch viel Spaß haben, die ganze Zeit lachen und das ist dann einfach ein cooles Event für Kinder", sagt Organisator Niklas Rajczyk. Das Ziel sei: "Basketball-Begeisterung schaffen und logischerweise viel Spaß haben",