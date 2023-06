Basketball-EM: Fiebich hält Auftaktgegner für schlagbar

Nach zwölf Jahren Abstinenz herrscht bei der deutschen Frauen-Basketball-Nationalmannschaft vor dem EM-Start am Donnerstag Aufbruchstimmung und Zuversicht. Nicht nur, weil die Generalprobe gegen Italien gewonnen wurde. Denn mit der neuen Bundestrainerin Lisa Thomaidis wächst die Zuversicht im Team. Es sei "ein Schritt in die richtige Richtung. Wir machen Fortschritte, es geht bergauf", findet Leonie Fiebich.

"Wir wollen einen guten Auftritt hinlegen und allen zeigen: die deutschen Basketball-Frauen sind zurück" Bundestrainerin Lisa Thomaidis

Zeit sich zu belohnen

Fiebich hatte sich im Vorfeld auch schon mal über Versäumnisse im deutschen Frauen-Basketball ausgelassen. In ihrer sportlichen Heimat Spanien, der europäischen Top-Basketballnation bei Männern und Frauen, herrscht ein anderes Selbstverständnis. Die 23-Jährige sieht die EM nun als Aufbruch mit klaren Zielen: "Jetzt geht es darum, uns auch zu belohnen. Für die harte Arbeit der letzten Jahre, die wir reingesteckt haben. Wir müssen zeigen, dass wir ein Team sind. Gut als Mannschaft funktionieren - in der Offense und Defense."

Slowenien und Großbritannien "total machbar und schlagbar"

Mit Auftaktgegner Frankreich, Slowenien und Großbritannien sei das "eine ganz gute Gruppe. Mit Frankreich haben wir natürlich einen starken Gegner zum Reinkommen ins Turnier. Frankreich hat einen richtig starken Kader. Von eins bis 12 - da ist viel Qualität drin. Wir können in dem Spiel uns so ein wenig ausprobieren und ja: dann auch ein wenig Spaß haben in so einem Spiel." Gastgeber Slowenien und Großbritannien seien aber "total machbar und schlagbar."