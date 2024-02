Basketball-Bundesliga: FC Bayern klettert an Tabellenspitze

Der FC Bayern München ist nach einer furiosen Aufholjagd im Topspiel gegen die Niners Chemnitz neuer Tabellenführer der Basketball-Bundesliga. Das Team von Trainer Pablo Laso gewann trotz eines zwischenzeitlichen 18-Punkte-Rückstands am Dienstag gegen die Sachsen mit 89:80 (39:53) und löste das Überraschungsteam an der Spitze ab. Weltmeister Isaac Bonga überragte bei den Bayern in einem starken Münchner Schlussviertel mit 18 Punkten.

Alba Berlin hat den dritten Rang durch ein 108:85 (55:44) über die BG Göttingen gefestigt. Meister ratiopharm Ulm hat nach zuvor drei Niederlagen in Serie gegen die Hamburg Towers gewonnen und sprang nach dem 83:70 (45:36) auf Platz fünf.

Die Löwen Braunschweig haben mit dem fünften Sieg hintereinander ihre Playoff-Ambitionen unterstrichen. Gegen Syntainics MBC Weißenfels gewannen die Niedersachsen nach einer starken zweiten Hälfte 88:81 (36:50). Ex-Serienmeister Bamberg Baskets bezwang die MLP Academics Heidelberg mit 98:83 (45:49).