Finale im Basketballpokal: Titel wäre "ein erstes Statement"

Andreas Obst ist mit 1,91 Metern einer der unzähligen Riesen in der Basketball Bundesliga (BBL). Beim Pokalturnier "Top Four" wollen die Münchner um den Weltmeister von 2023 am Wochenende erneut nach dem BBL-Pokal greifen und ihren Titel verteidigen.

"Es ist der erste Titel der Saison. Das ist sehr wichtig für uns. Vor allem, weil wir ihn letzte Saison gewonnen haben, wollen wir den Titel verteidigen", sagte Obst am Sonntag bei Blickpunkt Sport. Einen besonderen Trumpf hat der FC Bayern an diesem Finalwochenende jedenfalls im Ärmel – den Heimvorteil. Denn "vor heimischem Publikum ist schon auch etwas Besonderes".

Zudem rechnet der 27-Jährige mit einer positiven Wirkung für das Team: "Ich denke, das ist auch für den weiteren Saisonverlauf für uns wichtig, vor allem mental: Schon einen Titel anzugreifen, das ist wichtig fürs Selbstvertrauen und schon mal ein erstes Statement zu setzen."

Ein Halbfinale der besonderen Art

Ernstzunehmende Einwände gegen eine Pokalverteidigung der Bayern haben jedoch drei weitere Top Teams aus der Liga. Rekordsieger Alba Berlin, der Deutsche Meister ratiopharm Ulm und die Bamberg Baskets vollenden das Viergestirn im "Top Four“ Finale.

Bevor die Pokalentscheidung am Sonntag fällt, werden zunächst die beiden Halbfinalpartien am Samstag gespielt. Im rein bayerischen Duell stehen sich dabei die Bamberg Baskets und der FC Bayern gegenüber. Für Obst kommt mit den Oberfranken ein besonderer Gegner an die Isar: "Ich selber habe mit Bamberg eine Vergangenheit. Deshalb glaube ich schon, dass das eine besondere Begegnung wird."

Obst will Bambergern "keine Luft zum Atmen geben"

Der 27-Jährige gab 2014 seine BBL-Premiere für die Bamberg Baskets. Dort spielte er gemeinsam mit Karsten Tadda, auf den er jetzt im Halbfinale treffen wird. Ein Duell der alten Kollegen, bei dem eine Mannschaft am Ende den Kürzeren ziehen muss. Diesen zog Bambergs Trainer Oren Amiel bereits mit seiner Entlassung nach der Pleite gegen Würzburg, wie vergangenen Samstag bekannt wurde. Ob das Trainer-Chaos vielleicht sogar für eine neue Frische bei den Bambergern sorgt?

Karsten Tadda: "Wir sind die klassischen Underdogs"

Auf dem Papier ist der FC Bayern München der klare Favorit. Seit Anfang November sind die Tabellenzweiten ungeschlagen in der BBL. "Wir sind die klassischen Underdogs. Die Münchner schweben gerade auf einer guten Welle, präsentieren sich gut in der Euro League, in der Saison sowieso. Bei uns natürlich gerade etwas Unruhe", sagt Tadda. "Aber wir probieren das natürlich als Mannschaft zu nutzen, enger zusammenzurücken.“

Für Obst ist alles offen: "Es ist Basketball: Am Ende kann alles passieren. Wir müssen also schon ein gutes Spiel zeigen, einen guten Tag haben und den Bambergern jetzt keine Luft zum Atmen geben." In einem Punkt sind sich Obst und Tadda jedenfalls definitiv einig: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze: Man muss bei einem Spiel fokussiert sein."

Wer am Ende tatsächlich den Fokus behält, das wird sich am Samstag und Sonntag im Finaltunier zeigen. BR24Sport überträgt das "Top Four" im Livestream (alle Spiele) sowie das erste Halbfinale und das Finale am Sonntag auch im BR Fernsehen.