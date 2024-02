Top Four – alles Infos rund um das Finalturnier um den BBL-Pokal

Das Basketball Finalturnier "Top Four" und der Kampf um den Pokal der BBL steht an. Mit einem vielversprechenden Mannschaftsaufgebot starten die Halbfinalpartien am 17. Februar. Gekrönt wird der Sieger nach dem Endspiel am 18. Februar. Alles rund um das Top Four 2024 - im FAQ.

Was ist das Top Four?

Das Top Four ist das Finalturnier um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL). Das größte nationale Basketball Event wird seit 1993 ausgetragen. 24 Top Teams aus der ersten und seit 14 Jahren das erste Mal auch aus der zweiten Bundesliga kämpften in drei Pokalrunden um den Einzug in das Top Four. Am Finalwochenende treffen die vier qualifizierten Mannschaften in zwei Halbfinalpartien und im Endspiel aufeinander.

Wer spielt gegen wen?

Das Basketball-Viergestein für das Top Four 2024 besteht aus Titelverteidiger FC Bayern Basketball, Rekordsieger Alba Berlin, Deutscher Meister ratiopharm Ulm und den Bamberger Baskets. Im ersten Halbfinale stehen sich München und Bamberg gegenüber. Berlin muss im zweiten Halbfinale gegen Ulm ran. Dieselbe Vereinskonstellation trat bereits im Top Four 2014 auf. Im Finale gewann letztlich Alba Berlin den Pokal der BBL.

Wo wird gespielt?

Der FC Bayern München Basketball ist Gastgeber des Top Four 2024, nachdem sie bereits 2021 das Pokal-Finalwochenende der Basketball Bundesliga (BBL) ausrichteten. Austragungsort für die Pokalendrunde ist der "BMW Park" in München (6.500 Zuschauerplätze). Bis zum Sommer 2023 war die Heimspielstätte der Bayern-Basketballer noch unter dem Namen "Audi Dome" bekannt.

Wann wird gespielt?

Samstag, 17. Februar, 14.00 Uhr: Halbfinale 1, Bamberg Baskets – FC Bayern Basketball

Samstag, 17. Februar, 17.30 Uhr: Halbfinale 2, Alba Berlin – Ratiopharm Ulm

Sonntag, 18. Februar, 14.00 Uhr: Finale um dem BBL Pokal

Wer ist in der Favoritenrolle?

Titelverteidiger München liegt derzeit auf Platz zwei in der BBL und geht daher als klarer Favorit in das Halbfinale gegen die Bamberg Baskets, die sich als Zwölfter in der BBL-Tabelle wiederfinden. Zudem läuft es sportlich überhaupt nicht bei den Oberfranken. Nach dem Debakel im Frankenderby in Würzburg zogen die Bamberger die Reißleine und trennten sich von Trainer Oren Amiel.

Weitaus unklarer ist, wer die Favoritenrolle im Duell zwischen Alba Berlin und ratiopharm Ulm einnimmt. Im direkten Liga-Vergleich nehmen sich die beiden Mannschaften nicht viel. Mit Platz drei in der BBL malt sich Ulm gute Chancen gegen den fünftplatzierten Hauptstadt-Verein aus. Nicht zu unterschätzen ist jedoch die Erfahrung des elffachen Pokalsiegers Berlin.

Wer überträgt das Top Four 2024?

BR24Sport überträgt das "Top Four" im Livestream (alle Spiele) sowie das erste Halbfinale und das Finale am Sonntag auch im BR Fernsehen. Ihre Kommentatoren sind Lukas Schönmüller und Jan Wiecken.