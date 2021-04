Bangen um Playoffs: Straubing Tigers verlieren gegen Köln

Die Straubing Tigers haben in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen die Kölner Haie 3:5 verloren. Die Tigers lagen bereits 0:4 in Rückstand, ehe sie sich nochmal auf ein Tor Rückstand zum 3:4 heran kämpfen konnten. Bereits in der 54. Minute fiel dann der entscheidende Treffer zum 3:5 für Köln.

Kampf um Playoff-Einzug

Im Fernduell gegen die Schwenningen Wild Wings im Kampf um den letzten Playoff-Platz der DEL-Südgruppe haben die Niederbayern jetzt nur noch einen Punkt Vorsprung. Schwenningen hatte zuvor überraschend gegen die Berliner Eisbären gewonnen.

Schwere Gegner stehen bevor

Die Straubing Tigers müssen jetzt ihren knappen Vorsprung auf Schwenningen in noch drei ausstehenden Spielen verteidigen. Das Restprogramm ist allerdings schwer: Bereits am Mittwoch spielt das Team von Trainer Tom Pokel erneut gegen die Haie - dann in Köln. Und zum Hauptrundenabschluss der aktuellen DEL-Saison treten die Niederbayern zweimal nacheinander gegen die Wolfsburg Grizzlys an - zunächst zu Hause und dann bei den Niedersachsen.