Nach Verpassen der Playoffs: Munich Ravens mit neuem Trainer

Die Munich Ravens haben in ihrer Premierensaison die Playoffs der European Football League (EFL) verpasst. Mit dem neuen Trainer Kendral Elisson soll die neue Spielzeit besser laufen. Doch es gibt nicht nur Negatives über die Debütsaison der Münchner zu berichten.

5000 Zuschauer bei den Heimspielen

Auch wenn sportlich in der Premierensaison noch nicht alles rund lief, zumindest bei den Zuschauerzahlen (in der Fantabelle) waren die Munich Ravens in der Spitzengruppe dabei: "Mit einem Schnitt von 5000 Leuten haben wir uns direkt zu einem der drei Topteams der Liga etabliert, was ich persönlich nicht gedacht hätte, dass wir so schnell eine Community finden", freut sich Geschäftsführer Sebastian Stolz im Interview mit BR24Sport. Die Fans ziehen also schon mal mit, reisen mit ihrem Team durch ganz Europa und organisieren sich in Fanklubs.

Sportpark Unterhaching als Football-Stadion kommt gut an

Die Heimspiele im Hachinger Sportpark hatten durchaus Eventcharakter. "Das ist sehr gut angekommen, sowohl bei der Gemeinde als auch bei den Einwohnern, die das sehr gut angenommen haben", erzählt Stolz. Dazu habe aber auch die Heimstätte beigetragen. Der Hachinger Sportpark ist für Stolz ein "richtig gutes Stadion für Football, also wir hatten beide Tribünen voll".

Sportlich war die Bilanz am Ende zwar mit sieben Siegen und fünf Niederlagen gerade noch positiv, unter vorgehaltener Hand räumen die Ravens aber ein, dass sie sich schon gerne für die Playoffs qualifiziert hätten. Dafür ist dann doch manches nicht gut genug gelaufen. Entsprechend beginnt jetzt der Umbruch. Die wichtigste Personalie ist schon geklärt: Kendrall Ellison ist neuer Coach bei den Ravens.

Neu-Trainer Ellison: Meisterschaft als Ziel

„Es geht darum die richtige Kultur zu etablieren“, sagt der neue Trainer, der am Donnerstag offiziell vorgestellt wurde. Ihm geht es um: „Respekt, Spaß haben, mit Liebe füreinander spielen und zusammenstehen wie Brüder“, so beschreibt er es. Sein Ziel: „Die Meisterschaft.“

Im Kader dürfte es deshalb viele Veränderungen geben. Und auch bei den Fans wollen die Ravens ganz nach vorne, formuliert Geschäftsführer Stolz die Ansprüche: "Ausruhen ist nicht unser Ding. Genauso wie wir sportlich weiter wollen, wollen wir generell weiter und den Leuten noch mehr bieten. Insofern ist unser Ziel natürlich, das Stadion mal ausverkauft zu haben. Eine volle Hütte, wie man so schön sagt."