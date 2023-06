Munich Ravens vor Debüt in der European League Football

Der amerikanische Nationalsport ist endgültig in Deutschland angekommen. Die Munich Ravens wollen den aktuellen Football-Boom nutzen.

Am Sonntag kann das Team gegen die Raiders Tirol zum ersten Mal vor großer Kulisse beweisen, dass sie bereit sind, die Münchner für sich und American Football zu begeistern in der EFL, der europäischen Footballliga, die in ihr drittes Jahr geht.

Ravens wollen ein Wörtchen um den Titel mitreden

Die Ravens sind Debütanten in dieser wachsenden semiprofessionellen Liga, an der 17 Mannschaften aus den Ländern Deutschland, Österreich, Polen, Spanien, Italien, Schweiz, Ungarn, Frankreich und Tschechien antreten. Sebastian Stolz, Manager der Munich Ravens, betont die Ambitionen, mit denen man sich der Aufgabe stellt. Die Mannschaft wolle nicht nur zuschauen, sondern "natürlich auch ein Wörtchen mitreden".

Quaterback Jeffries freut sich auf die Duelle auf dem Platz

München ist ein idealer Standort, wie die Begeisterung über den Besuch der NFL vor einem halben Jahr bewiesen hat, als Superstar Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers die Seattle Seahawks mit 21:16 besiegte. "Ich hoffe, wir schaffen es die Fans auch zu uns am Sonntag in Stadion zu locken, damit dieser Sport weiter wachsen kann," so Quarterback Chad Jeffries. Er freut sich darauf, "nach zwei Monaten des Trainings, nicht nur meine Mitspieler umzurennen, sondern Spieler des anderen Teams."

5.000 Zuschauer zur Premiere erwartet

Der Hachinger Sportpark wird zur Football Arena, knapp 5.000 werden zur Premiere erwartet. Noch ist es ein Retortenteam, aber das soll sich ändern. Man viele Baustellen, sagt Stolz. Aber im Herbst, gehe man u.a. auch das "Thema Nachhaltigkeit und Nachwuchs" an. Sportlich wie wirtschaftlich also ein großes Abenteuer für den Münchner Club.