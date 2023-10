Abensberger Judoka wollen "50:50-Chance" auf Meistertitel nutzen

Pokale, wohin man nur schaut beim TSV Abensberg. 23 Meistertitel haben die Niederbayern schon geholt. Zudem kann man stolz sein auf sieben Europacups. Am Samstag steht das Meisterschaftsfinale an, das zum ersten Mal seit 2012 zuhause stattfindet. Trainer Ivan Radu, Abteilungsleiter Martin Oberndorfer und Olympiasieger Ole Bischof können es kaum erwarten, den nächsten Triumph der Abensberger Titelsammlung hinzuzufügen.

Olympiasieger Bischoff holte zehn Meistertitel in Abensberg

2008 holte Bischof Gold bei Olympia in Peking, war aber auch mit der Mannschaft sehr erfolgreich. Mit dem TSV Abensberg gewann er zehnmal die deutsche Meisterschaft. „Die Sportart ist natürlich gleich, Judo ist Judo, ob ich alleine kämpfe oder in der Mannschaft", erklärt Bischof im Interview mit BR24Sport. "Aber in der Gruppe ist eine ganz andere Dynamik, da pusht man sich gegenseitig hoch. Ich freue mich, dass es hier am Samstag los geht."

"50:50-Chance" auf den Meistertitel

Die Abensberger sind Rekordmeister, aber trotzdem demütig mit höchstem Respekt vor den Gegnern. Denn die sind stark. Esslingen, Sprehmberg und Hamburg sind jeweils die zwei Besten der Gruppe Nord und Süd. Deshalb ist sich Abteilungsleiter Oberndorfer sicher: „Des wird eine ganz enge Kiste. Es war schon schwer genug, sich in der Gruppe Süd durchzusetzen. Wir haben eine 50:50 Chance."

Und diese 50:50 Chance wollen sie nutzen und wieder Deutscher Meister werden wie schon 23 mal zuvor. Das Finale steigt "dahoam" in Abensberg. Die Stadt ist dementsprechend schon im Judofieber:„Man merkt es auch in der Öffentlichkeit, ob des in der Eisdiele ist. Überall wird angesprochen, endlich wieder ein tolles Event nach zehn Jahren" freut sihc Oberndorfer.

Abensberg feiert 60-jähriges Vereinsjubiläum

2012 war Abensberg zuletzt Ausrichter des Bundesligafinales. Die Halle ist ausverkauft, 600 Zuschauer sollen und werden für einen Hexenkessel sorgen. Zudem feiern die Niederbayern 60-jähriges Vereinsjubiläum. Sie sind bereits Rekordmeister und Titelverteidiger. Ein weiterer Pokal würde aber sicher noch reinpassen in die Vitrine.