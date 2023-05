4:0-Sieg: Fürth vermasselt Darmstadt die Zweitliga-Meisterschaft

Die SpVgg Greuther Fürth hat die Fußball-Saison mit einem Prestigeerfolg gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 beendet. Die Franken gewannen am Sonntag im Ronhof zur Freude ihrer Fans deutlich mit 4:0 (0:0). Dabei nutzten die Gastgeber vor 14 333 Zuschauern im Ronhof eine lange Überzahl nach der Roten Karte für Darmstadts Patric Pfeiffer wegen einer Tätlichkeit (30. Minute).

Fürth machts deutlich

Die sehenswerten Tore erzielten am letzten Zweitliga-Spieltag Tobias Raschl (50.) mit einem wuchtigen Schuss hoch ins kurze Eck, Simon Asta mit einem Distanzschuss unter die Latte (58.), Armindo Sieb (71.) mit dem Kopf und Julian Green mit einem feinen Schlenzer (78.). Mit 41 Punkten schlossen die Fürther eine komplizierte Saison nach dem Bundesliga-Abstieg auf Platz zwölf ab. Eine Woche nach dem Aufstieg kam von Darmstadt nicht mehr viel. Die Meisterschale in der 2. Bundesliga ging so doch noch zum FC Heidenheim, der parallel das Spiel in Regensburg drehte.