Klassenerhalt so gut wie fix: Fürth hält Bielefeld auf Distanz

Viel Kampf, viel Krampf, aber auch Torchancen und Fehlentscheidungen des Schiedsrichters prägten die Partie auf der Bielefelder "Alm". Dass es im Duell der Bundesligaabsteiger am Ende keinen Sieger gab, hilft der Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger mehr als dem Gegner. Denn mit nun 37 Punkten sind die Grün-Weißen bei nur noch drei ausstehenden Spielen so gut wie gerettet. Der Vorsprung Bielefeld, das weiter den 16. Platz einnimmt, beträgt weiterhin sieben Punkte.

Hrgota gleicht Lasmes Führungstreffer aus

Die Arminia erwischte den aktiveren Beginn und kam durch Robin Hack zu einer ersten guten Gelegenheit (11.). Erst danach war die SpVgg wach und erhöhte ihrerseits die Offensivbemühungen. Ein Kopfball von Armindo Sieb sorgte erstmals für Gefahr (15.). Direkt im Anschluss nutzten die Ostwestfalen allerdings einen Konter, um durch Bryan Lasme die Führung an sich zu reißen (17.).

Dass der Szene ein Handspiel eines Bielefelders vorausging, entging Schiedsrichter Tobias Stieler. Wenig später aber ausgleichende Gerechtigkeit: Branimir Hrgota rutschte im Strafstoß weg, Stieler zeigte zu Unrecht auf den Elfmeterpunkt. Hrgota trat selbst an und verschoss zunächst. Doch weil Fabian Klos zu früh in den Strafraum gerannt war und den gehaltenen Ball von Martin Fraisl klärte, wurde der Strafstoß wiederholt. Im zweiten Versuch versenkte Hrgota den Ball zum 1:1 (26.).

Beide Teams mit Chancen auf den Dreier

Hack traf vor der Pause noch das Außennetz für die Hausherren, dann ging's in die Kabinen. Nach dem Wechsel waren die Kleeblättler zunächst aktiver. Die Aussicht auf den sicheren Klassenerhalt bei einem Sieg beflügelte. Lukas Petkov hatte in der Folge auch zwei Torabschlüsse. Doch die Arminia fand zurück in die Partie und hatte durch Jomaine Consbruch und Hack ihrerseits zwei Chancen, um hier in Führung zu gehen.