Relegation abgewendet: Schleimer rettet Club den Klassenerhalt

Der 1. FC Nürnberg spielt auch im kommenden Jahr in der 2. Bundesliga. Das Team von Trainer Dieter Hecking gewann am letzten Spieltag mit 1:0 in Paderborn und schob sich am Ende auf Tabellenplatz 14. Damit findet eine enttäuschende Saison der Franken ein glückliches Ende.

Schleimer bringt FCN in Führung

Auch in Paderborn präsentierten sich die Gäste in der Anfangsphase wie schon in den Wochen zuvor fahrig. Die Ostwestfalen waren die bessere Mannschaft und kamen durch Pieringer (11.) und Conteh (16.) zu guten Abschlussgelegenheiten. Dementsprechend quasi aus dem Nichts fiel der Führungstreffer für Nürnberg. Nach einer Flanke von Enrico Valentini traf Lukas Schleimer zur 1:0-Führung. Das Tor gab der Mannschaft von Trainer Hecking Auftrieb. Can Uzun, der in Paderborn sein Startelf-Debüt feierte, scheiterte vor der Halbzeit (38.). Wenig später vergab Kwadwoh Duah die nächste Club-Chance.

Nürnberg zittert sich zum Sieg

Weil Magdeburg im Parallelspiel gegen FCN-Verfolger Bielefeld bereits zur Halbzeit mit 2:0 vorne lag, war das Abstiegsrennen schon zur Pause so gut wie entschieden. Im zweiten Durchgang war Paderborn das bessere Team, doch der Club zitterte sich am Ende zu den drei Punkten, die den direkten Klassenerhalt bedeuten. Bielefeld verlor parallel am Ende sogar noch mit 0:4 und muss in die Abstiegsrelegation gegen Wehen Wiesbaden.