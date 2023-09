Artikel mit Live-Inhalten Livebeitrag

Home Icon > Sport > 3. Liga: RW Essen - Jahn Regensburg im Livestream und TV

3. Liga: RW Essen - Jahn Regensburg im Livestream und TV

Der SSV Jahn Regensburg ist in der 3. Liga nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen. Der Lohn: Tabellenplatz drei. So kann es am Samstag bei RW Essen weitergehen. BR24 Sport überträgt das Spiel live im BR Fernsehen und im Webstream.