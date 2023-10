Sieg in Aue: Jahn Regensburg rückt an Aufstiegsplätze heran

Gebhardt bewahrt Jahn vor Rückstand

Unter den Augen der dreimaligen Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig in die Partie. Marvin Stefaniak prüfte Jahn-Torhüter Felix Gebhardt aus der Distanz (10.), dann erarbeitete sich Regensburg gleich drei gute Aktionen durch Noah Ganaus (25./27.) und Andreas Geipl (30.), doch die Abschlüsse verfehlten allesamt das Tor von Martin Männel. Quasi mit dem Pausenpfiff rettete Gebhardt in höchster Not gegen Maximilian Thiel. Der Stürmer aus Oberbayern war frei im Strafraum zum Kopfball gekommen und hatte Gebhardt zu einer Glanztat gezwungen (44.).

Viel Kampf: Regensburg belohnt sich

Die zweite Halbzeit startete ebenfalls mit einem Knall. Der sehr auffällige Ganaus scheiterte nach einem Dribbling in den Strafraum und einem scharfen Rechtsschuss am Pfosten (48.). Die Gäste aus der Oberpfalz erarbeiteten sich langsam aber sich mehr Spielanteile. Insgesamt blieb das Niveau der Partie aber überschaubar, viele Pässe im letzten Drittel waren zu genau oder Spieler rutschten auf dem seifigen Geläuf aus.

So war es eine Ecke, die Regensburg in Führung brachte. Robin Ziegele, der für den verletzten Florian Ballas in Abwehr gerückt war, stand goldrichtig und drückte den Ball per Kopf über die Linie. Erst in den Schlusssekunden hatte Aue noch einmal den Ausgleich auf dem Fuß, doch Gebhardt hielt noch einmal stark gegen Elsner (90.+5).