DFB-Team mit Füllkrug und Sondertrikot gegen die Ukraine

Der laut Bundestrainer Hansi Flick für die Startelf gesetzte Niklas Füllkrug präsentierte das Sondertrikot zum 1.000 Länderspiel der Nationalmannschaft. Damit wird die Mannschaft gegen die Ukraine (12.6., 18.00 Uhr, Livereportage) auflaufen. Anschließend werden die Trikots "für einen guten Zweck Richtung Ukraine versteigert", kündigte Füllkrug an und ergänzte: "Es wäre schön, wenn eine ordentliche Summe zusammenkommt, dass wir da ein bisschen helfen können."

Politische Symbolik und etwas Ablenkung für die Ukraine

Bundestrainer Hansi Flick hofft trotz der politischen Symbolik, "dass wir uns 90 Minuten dem Fußball widmen können. Ich will, dass die Zuschauer 90 Minuten lang ein attraktives Spiel sehen und auf ihre Kosten kommen". Für die Spieler der Ukraine könne es für 90 Minuten eine Abwechslung sein, "wenn man ein Länderspiel auch gegen Deutschland hat und mal abgelenkt wird, von dem, was zu Hause passiert".

Werner fällt aus, Gündogan und Gosens kommen später

Sportlich gesehen kann Flick bis auf drei Ausfälle ein hochkarätiges Team aufstellen. Nur Timo Werner fällt verletzt aus. Ilkay Gündogan wird nach dem Champions-League-Triumph mit Manchester City in Istanbul ebenso wie Inter Mailands Final-Verlierer Robin Gosens erst am Dienstag oder Mittwoch zum DFB-Team stoßen.

Annäherung an den Kader für die Heim-EM 2024

Insgesamt will sich Flick mit seiner Startelf aber bereits jetzt dem Kader für die Heim-EM 2024 nähern. "Wir wägen genau ab, wer spielt, sind in einem Prozess zur EM hin und werden die Spiele nutzen, um am Ende der Reise andere Erkenntnisse zu haben", versprach der Bundestrainer.