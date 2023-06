Sportchef Günther Gorenzel verlässt den TSV 1860

Es hatte sich bereits angedeutet, nun besteht Gewissheit. Günther Gorenzel ist künftig nicht mehr der Geschäftsführer Sport des TSV 1860 München. Der Drittligist und der Österreicher, dessen Vertrag noch bis 2024 gelaufen wäre, einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung, wie der Verein bekanntgab. Nach fünfeinhalb Jahren in München hatte Gorenzel einen Wechsel in seine Heimat zu Austria Klagenfurt forciert.

Hängepartie um Wechselwunsch Gorenzels

"Der TSV 1860 München bedankt sich herzlich bei Günther Gorenzel für sein professionelles Engagement", heißt es in der Pressemitteilung. Vorangegangen war ein langes Hin- und Her zwischen dem Verein und seinem Sportchef. Schon vor Wochen hatten Medien von einem Wechselwunsch des 51-Jährigen berichtet. Austria Klagenfurt war an Gorenzel herangetreten, nachdem Sportchef Matthias Imhof zum SV Sandhausen gewechselt war. Der TSV 1860 hatte Gorenzel zunächst die Freigabe verwehrt.

Vor allen Dingen der e.V. hatte seitens des TSV 1860 München den Abgang bis dahin verhindert. Die Investorenseite um Hasan Ismaik wollte Gorenzel schon länger loswerden, hatte bereits im Januar im Zuge der Entlassung von Michael Köllner auf einen Abschied des Österreichers gepocht, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.

Aufstieg in die 3. Liga auch Gorenzels Verdienst

Das schlechte Verhältnis zu Ismaik soll einer der Gründe von Gorenzels Abschied gewesen sein. Gorenzel, der bereits zwischen 2006 und 2008 als Co-Trainer unter Walter Schachner und Marco Kurz beim TSV 1860 tätig war, kehrte 2018 in neuer Funktion an die Grünwalder Straße zurück. Zunächst als sportlicher Leiter verpflichtet, wurde er gut ein Jahr später zum Geschäftsführer Sport befördert.

In Gorenzels Anfangszeit bei den Löwen stieg der Verein von der Regionalliga in die 3. Liga auf. Seither konnte das langfristige Ziel, die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga, allerdings nicht erreicht werden.